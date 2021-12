Leonardo Morales, laburante y soñador

Leonardo Morales se considera un laburante del fútbol. Agradecido, humilde y muy querible. Desde su Villa Urquiza natal, a 50 kilómetros de Paraná, donde decidió descansar luego de un semestre intenso, reconoció que Gimnasia fue una bisagra para su carrera y que nunca imaginó tener un presente así en Primera División. Aunque sí admitió que lo soñó más de una vez.

El defensor llegó al Lobo de la mano de Hernán Darío Ortiz cuando su carrera no estaba en el mejor momento. Trabajó siempre para ocupar el lateral derecho pero le costó afianzarse hasta que las urgencias lo convirtieron en marcador central. Le tomó el gusto a la posición y se aferró a ella a prueba y error pero siempre con sacrificio y voluntad. Nunca se dio por vencido y su confianza se reflejó en cada pelota imposible que recuperó. Protagonizó cruces de esos que meten hinchas en los bolsillos. De los que generan cariño.

Antes de salir a correr para cumplir con la rutina que le encomendaron los profes, atendió a este medio y comenzó haciendo un balance de lo que fue la temporada: “Fue una temporada buena, si bien no cumplimos el último objetivo de entrar a una copa, el objetivo antes de la llegada de Pipo era sumar puntos para el tema del descenso. A base de tantos puntos nos planteamos otro objetivo que lamentablemente no pudimos cumplir”

A la hora de contar por qué no se llegó a la clasificación, dijo: “Analizándolo en frío perdimos muchos puntos que se nos escaparon, como contra Defensa y Justicia, que ganábamos 2 a 0 y lo perdimos 3 a 2. Como en el clásico también”.

“Desde la salvada que hice en Paraná comencé a ganarme el cariño de la gente”

GIMNASIA Y ORTIZ, DOS BISAGRAS

Adentrándose en cuestiones personales, el Yacaré se reconoce como un perseverante, que nunca bajó los brazos y que siempre intentó aprovechar las oportunidades. Como las que le dieron Gimnasia y el Indio Ortiz. “Siempre intento dar lo mejor, me entreno de la misma forma, siempre pensando en mejorar e ir por mucho más. Gimnasia y Ortiz fueron una bisagra para mi carrera. Cuando lo conocí en Atlético Paraná yo no venía jugando mucho y él me dio continuidad y confianza. Desde aquel momento siempre estuvo en contacto conmigo y me pidió después en Gimnasia. No imaginaba tener un momento como este, lo soñaba. Siempre busqué meterme en el once titular. Le debo mucho a Gimnasia, es el club que me dio la posibilidad de jugar en Primera y cuando no me estaban saliendo bien las cosas.Quiero seguir haciendo las cosas bien para conseguir cosas importantes porque Gimnasia se lo merece. Siempre quise mejorar y ganarme el cariño de la gente”.

Leonardo Morales descansa en su Villa Urquiza natal / EL DIA

Justamente ese cariño, según contó él, comenzó a llegar desde aquella vez que protagonizó una salvada imposible contra Patronato en Paraná. “Desde la salvada en Paraná empecé a ganarme el cariño de la gente. Y es a base de compromiso, de trabajo, de esfuerzo. Al ganar confianza te da ese plus para llegar a pelotas en momentos justos”

Además, sostuvo que hoy por hoy se siente marcador central y ya no cree que vuelva a marcar la punta derecha: “Hoy me gusta ser marcador central, sinceramente ya no quiero volver al lateral. Obviamente si el técnico me necesita sí lo voy a hacer pero hoy me siento más cómodo de central. En su momento me gustaba más ser lateral porque pasaba al ataque y llegar al área, pero hoy me siento más cómodo de central. Es un puesto que laburándolo mucho me fue mejor que de lateral”.

Claro que meterse en la cueva también tiene sus dificultades porque “cualquier error se paga caro y tengo muchas cosas por mejorar. El puesto de central requiere mucha concentración y estar bien posicionado. Hay muchas cosas que tengo que mejorar. Pipo nos pide que seamos simples, que primero marquemos y que si se puede salgamos jugando pero que no hagamos locuras de perder la pelota en nuestra área”.

En cuanto al objetivo que se traza a corto plazo, es claro: “Seguir como titular y meter a Gimnasia en una Copa. No hay que mirar más hacia abajo. Y el sueño es conseguir cosas importantes en el club”.

EL APODO DEL PROFE MONTERO

¿Cómo nace el Yacaré?. El apodo se lo puso el preparador físico Marcelo Montero, cuando se enteró que Morales tenía dos yacarés como mascota: “Cuando era más chico en Villa Urquiza teníamos dos yacarés de mascota y cuando nació mi prima los tuvimos que largar porque era peligroso. No era común tener dos mascotas así, sí hay muchos cerca por las lagunas. El apodo me lo puso el profe Montero cuando le conté la historia. La empezó a desparramar y se conoció por todos lados. Así que me quedó Yacaré”.

“Gimnasia me dio la chance de jugar en Primera cuando no me salían las cosas. Le debo mucho”

Por último, y si bien reconoció que tiene el sueño de poder jugar en el exterior algún día, su cabeza siempre está en el Lobo: “Obviamente que jugar afuera es un sueño que todo futbolista tiene, hacer diferencias porque la carrera es corta. Pero hoy pienso solamente en Gimnasia, es donde me estoy sintiendo cómodo. Donde estoy sintiendo el cariño de la gente”. Cariño que se ganó por laburante.