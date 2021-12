Nicole Kidman confesó los motivos de su peor depresión

La actriz estadounidense Nicole Kidman, relacionó su terrible depresión con su divorcio y con un papel que le hizo ganar un Oscar. “No estaba en mi propio cuerpo”, declaró.

La reconocida actriz de 54 años, acababa de divorciarse del que fue su marido durante 11 años, el también afamado actor Tom Cruise. Y ponerse en la piel de la célebre escritora hizo que en aquel momento se sintiera en un lugar “alejado” y “deprimido”. Está claro que su actuación le hizo ganar un Oscar a la mejor actriz, uno de esos premios que nunca se olvidan. Pero para Nicole Kidman, componer a Virginia Woolf en la película Las horas, la llevó a una terrible depresión de la que verdaderamente le costo salir.

En este sentido, Kidman dio como ejemplo la escena final, que refleja el suicidio de Virginia Woolf en el río Ouse, muy cerca de su casa de Susex. "No sé si si alguna vez pensé en el peligro. Estaba tan metida en ella. Quiero decir, puse las piedras en los bolsillos y me metí en el río. Una y otra vez. Probablemente, no tuve en cuenta el peligro lo suficiente”, confesó la actriz estadounidense sobre la escena en cuestión.

Además de hablar sobre su experiencia concreta interpretando a la escritora Virginia Woolf, la actriz aprovechó para contar sobre sus experiencias en salud mental.

Así, aseguró que a lo largo de su vida ha “profundizado y atravesado muchos paisajes diferentes de salud mental, de pérdida, de alegría...” y que ahora es mucho más “consciente” del tiempo y de que está cerca “de algunas de las mentes más grandes del mundo”.

“He crecido con ellos, me han enseñado, me han formado y me han visto, y ese es un hermoso viaje para emprender", señaló.

Asimismo y respecto del final de su matrimonio con Tom Cruise, con quien tiene dos hijos adoptados, Bella y Connor, Kidman admitió que tuvo que encontrar su camino “a través de la depresión” y que aquella experiencia fue parte de su “crecimiento”.