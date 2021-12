WhatsApp se viste de dorado y se pueden programar mensajes de fin de año

Falta muy poquito para el 31 de diciembre. Ahora un truco permite personalizar el ícono de WhatsApp y ponerlo a tono con la celebración del Año Nuevo 2022. Al igual que ocurrió días atrás con el "Modo navideño", ahora cualquiera que use la plataforma de mensajería se puede poner a tono con las fiestas y activar el logo dorado. Un clásico, cuyo significado es abundancia y buena suerte. Para poder modificar el ícono y darle un aspecto diferente al mensajero se deberá descargar Nova Launcher, la cual se encuentra disponible exclusivamente en Google Play Store (celulares Android). Al instalar la app y aceptar los términos y condiciones, Nova Launcher solicitará configurar algunos elementos como el tema de su preferencia. Allí se podrá elegir el color del tema del teléfono (claro, oscuro o automático) y la disposición de los iconos en la pantalla. Es muy sencillo:

Buscá la imagen del ícono de WhatsApp en dorado y descargala.

Presioná el logo de la aplicación un par de segundos. Te saldrá un lápiz en la ventana flotante.

Presiona el lápiz y ve a "aplicaciones", después a "fotos" y da clic en el ícono de WhatsApp que ya habías descargado.

La imagen de WhatsApp debe estar en formato PNG.

Presioná la opción "listo" y la magia estará hecha.

WhatsApp no recomienda descargar software de terceros.

Además, es bueno saber que por estos días, hay una manera de programar mensajes en WhatsApp para año nuevo. Sólo se requiere de un permiso para superponer sobre otras aplicaciones y se usa para mostrar una barra de herramientas flotante encima de WhatsApp, mientras que el permiso de accesibilidad es necesario para que la aplicación pueda funcionar. El acceso a los contactos es necesario para poder programar mensajes desde la propia aplicación.

En la barra de tareas flotante que agrega la aplicación se puede programar el mensaje: eligiendo la opción “Schedule Message” se abre la pantalla de composición de un nuevo mensaje. Ahí hay que elegir un contacto en la lista y escribir el mensaje que se quiere enviar en el recuadro inferior. Justo debajo se puede elegir una fecha y hora concreta a la que se quiera enviar el mensaje.

Entonces, hay dos opciones para que se envíe el mensaje: totalmente automático o como notificación. Si se deja marcada “Ask me before sending message”, se recibe una notificación a la hora exacta para mandar el mensaje o no. Si se la desmarca, se envía sin confirmación. Que es, precisamente, lo que se quiere hacer cuando se quiere programar un saludo navideño.

Hay un detalle: la aplicación necesita que el teléfono esté desbloqueado a la hora de enviar la notificación, por lo que quizás sea más práctico retirar la protección por PIN, patrón, de huella dactilar o facial para que funcione bien.

Asimismo, cabe destacar que Nova Launcher es una aplicación que no está disponible para los celulares iPhone de Apple.