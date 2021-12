Sancionan Bienes Personales, con otro escándalo

En una sesión escandalosa, en la que la oposición decidió ausentarse por considerar que el Frente de Todos violó el reglamento para iniciar el debate en “otra muestra de autoritarismo”, el oficialismo logró aprobar en el Senado los cambios en el impuesto a los Bienes Personales.

Se trató, en los hechos, de la primera convocatoria de la Cámara alta en la que el Frente de Todos no cuenta con mayoría propia merced a la nueva composición devenida de las elecciones del 14 de noviembre. Si bien tuvo el apoyo de dos aliados que suelen decir presente, como el rionegrino Alberto Werelticnek y la misionera Magdalena Solari Quintana, la ausencia de un senador propio enfermo de Covid complicó el panorama pasado el mediodía de ayer. Tras varios momentos de tensión, y unos 10 minutos después del plazo legal para iniciar la sesión, el oficialismo obtuvo el quórum de 37 presentes con la colaboración de la riojana Clara Vega, ex Juntos por el Cambio y actual integrante del Interbloque Federal.

Fuera del recinto, el interbloque de JxC decidió brindar una conferencia de prensa en la que Alfredo Cornejo, titular del cuerpo, leyó el artículo 15 del reglamento que sólo da el plazo de unos 30 minutos para abrir la sesión –ayer al menos se retrasó 37 minutos de la hora prevista- por lo que consideraron que el debate resultó nulo.

Luego, en diálogo con este diario, el saliente titular de la UCR planteó que hasta último momento intentaron un acuerdo con el FdT “porque no tenían quórum y les plantemos tratar el proyecto que establece un alivio fiscal y no el que venía de Diputados. Pero no aceptaron”. Para el senador “en un momento plantearon esperar una semana más hasta que terminara el confinamiento de Andrada que dio positivo pero mientras tanto presionaron a la riojana Vega para que diera quórum”.

Para el senador quedó demostrado con la sesión de ayer “que pese a que buscamos acuerdos no hemos tenido respuesta del oficialismo. Pensando en el plan plurianual con el Fondo no sé de qué forma buscarán negociar. Han perdido las elecciones y hay una composición distinta en el Congreso. Tienen que hacer concesiones pero no tienen vocación de ceder”.

Una espada opositora aventuró que las subas impositivas podrían llegar a la Justicia

Desde el recinto llegó rápidamente la respuesta del titular del interbloque oficial, José Mayans, que, chicanero, sostuvo “qué hace el señor Cornejo en una sesión que no existe ¿está hablando solo?” Y luego tildó al bloque opositor de “niños caprichosos” que no están “dando la cara” al debate parlamentario.

Para el radical Martín Lousteau, “nuestro reglamento es clarísimo y a más de 30 minutos de convocada la sesión el oficialismo no tenía quórum, por lo cual la sesión cae ‘de inmediato’”, subrayó y recordó que “peor aún, el propio titular del bloque oficialista (por Mayans), propuso modificar el reglamento para avanzar en el tratamiento de la modificatoria del impuesto a los Bienes Personales, en un reconocimiento tácito de la no obtención del quórum”. En tanto, el presidente del bloque PRO, Humberto Schiavoni, al ser consultado por este medio consideró que “una vez más asistimos al autoritarismo del kirchnerismo”.

Lo cierto es cerca de las 16 dio inicio la sesión presidida por Cristina Kirchner a la que se vio asentir con una media sonrisa ante el discurso de la bonaerense Juliana Di Tullio, en momentos en que ponía a consideración una declaración de repudio a los dichos del ex ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, sobre una “Gestapo” para perseguir sindicalistas.

Luego llegó el momento de la votación de Bienes Personales, donde el oficialismo obtuvo 37 votos a favor y uno negativo, de la cordobesa Alejandra Vigo (esposa del gobernador Juan Schiaretti), que se sumó al recinto una vez conseguido el quórum.

La ley establece que el mínimo no imponible a partir del cual se paga el tributo pasa de $2 millones a $6 millones y para la “casa-habitación”, la propiedad en la que vive el contribuyente, el tope para quedar exceptuada pasa de los $18 millones actuales a $30 millones. Además, para los bienes en el exterior se estableció una alícuota máxima de 2,25%.

Una espada opositora, en tanto, aventuró que las subas impositivas podrían ser recurridas judicialmente. “Habrá contribuyentes que se sientan alcanzados por este impuesto que van a ir a la Justicia”, concluyó.

Al finalizar el debate, siguieron los cuestionamientos del oficialismo. El senador Oscar Parrilli, con actitud burlona, consideró que la ausencia del interbloque opositor le impidió jurar como senador a José Torello, a quién sindicó como integrante de la “mesa judicial” de Mauricio Macri, y que debía reemplazar al licenciado Esteban Bullrich.