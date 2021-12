Otras denuncias de maltrato hacia alumnas del Jardín de Infantes 958

Nuevas denuncias de maltratos a alumnas en un jardín de infantes se sumaron después de que la familia de una nena de 5 años había planteado actos de discriminación hacia la pequeña por parte de directivos del establecimiento de enseñanza inicial.

Los padres de dos nenas que asisten al Jardín de Infantes Nº 958, situado en 155 entre 44 y 45, del barrio El Retiro, se presentaron ayer ante la Dirección de Investigaciones (DDI) de la Policía con el objetivo de denunciar por “maltrato y discriminación” al personal del equipo directivo de dicha institución.

Según habían manifestado los papás de una niña de 5 años, con rótulos como “virola”, “inútil”, “no ves nada”, su hija estaría siendo sometida a burlas por una serie de condiciones que presenta en sus ojos: “estrabismo, astigmatismo y miopía”, según señaló una familiar de la nena.

La misma persona precisó que “ella me manifiesta que la tratan de ‘bizca’ porque no ve y se le dificulta caminar”.

“La semana pasada nos enteramos por medio de los nenes que no querían ir al jardín por determinadas cuestiones que no los querían comentar. Con llanto y malestar al ingresar al Jardín, uno de los nenes cada vez que salía del jardín se orinaba. Después una de las señoritas me comentó que la nena se sentía mal porque integrantes del personal docente le decía que “tenía un ojo para un lado y el otro para el otro. Le pregunté a la nena si eso era verdad y ella me confirmó que sí”, contó a este diario la madre.

No fue el único caso que se denunció ayer en la dependencia de la DDI. También se presentaron los padres de una nena que estaría sufriendo una serie de maltratos tanto psicológicos como físicos.

En concreto, se mencionó que la niña sufre agarrones en los cachetes y tirones de oreja. Por este caso, los padres dieron a conocer un video de la chiquita durante una declaración.

De este modo y tal como lo adelantó este diario, la denuncia se amplió a partir de que, en los diálogos que ha mantenido el grupo de padres, se plantearon situaciones violencia similares.