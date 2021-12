Volaron las entradas para ver a Coldplay en River: la banda agregó otros dos recitales

Los Argentinos arrasaron con las entradas para ver al grupo británico de pop Coldplay, que volverá por tercera vez a la Argentina para presentarse el 25 de octubre de 2022 en el estadio porteño de River Plate como parte de la gira “Music Of The Spheres World Tour”. Hoy se pusieron a la venta las localidades y por la alta demanda el grupo ya agregó dos nuevas funciones, que serán el 25 y el 28.

La venta se lanzó esta mañana por el portal de All Access y los tickets tienen estos valores:

Campo delantero: $ 16.500 + s/ch

Platea preferida: $ 13.000 + s/ch

Platea: $11.500 + s/ch

Plateas altas: $ 10.500 + s/ch

Platea media Sívori: $ 8.000 + s/ch

Campo $ 7.500 + s/ch

Platea alta Sívori: $5.500 + s/ch

La gira con mayor impacto sustentable del conjunto con más de un cuarto de siglo de actividad, busca, entre otras iniciativas, reducir la huella de carbono a nivel global. De la mano de esta presencia tras cinco años (primera que concretará en la Ciudad de Buenos Aires ya que sus conciertos anteriores, en 2016 y 1017, fueron en el Estadio Único platense), la agrupación liderada por Chris Martin tendrá como artista invitada a la cantautora estadounidense H.E.R.

“Music Of The Spheres World Tour” forma parte del lanzamiento de “Music Of The Spheres”, el noveno trabajo de estudio de Coldplay, cuyo single “Higher Power” fue reproducido por primera vez desde la Estación Espacial Internacional por el astronauta francés Thomas Pesquet. Además, el disco incluye la canción “My Universe”, que convirtió al cuarteto que completan Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion en la primera banda británica en debutar en la primera posición del Hot 100 de Estados Unidos con su colaboración junto a BTS que supera las 125 millones de vistas en YouTube.

El eje del regreso de Coldplay a los escenarios –tras haber anunciado en 2019 la decisión de no girar para no agravar el calentamiento global- estará signado por una gran cantidad de iniciativas de sustentabilidad y compromiso ambiental, incluyendo la reducción de emisiones de CO2 y la plantación de un árbol con cada entrada vendida.

Además, el tour que también recorrerá Costa Rica, República Dominicana, México, Estados Unidos, Alemania, Francia, Bélgica, Reino Unido y Brasil, se basará en disminuir el consumo, reciclar ampliamente y reducir emisiones de dióxido de carbono

Además, “Music Of The Spheres World Tour” apuntará a alimentar completamente el show con energía renovable de muy bajas emisiones, con instalaciones solares en cada lugar, aceite de cocina usado, un piso de estadio cinético y bicicletas cinéticas impulsadas por ventiladores. Dicha energía se almacenará en la primera batería recargable móvil para espectáculos. También ofrecerá agua potable gratuita, promoviendo la eliminación de las botellas de plástico en todos los lugares reciclables y dispondrá el 10% de todas las ganancias en un fondo para causas medioambientales y de conciencia social, incluidos ClientEarth, One Tree Planted y The Ocean Cleanup.

En esa línea establecerá una asociación con expertos en cambio climático en el Instituto Grantham del Imperial College de Londres vinculados al área Cambio climático y Medio Ambiente para cuantificar el impacto de la gira, tanto positiva como negativamente, en el medio ambiente.