El Loco Díaz entre la polémica por sus dichos y una oferta que desechó para quedarse

Leandro Díaz sigue estando en el ojo de la tormenta por sus dichos post clásico, que tanta polémica despertaron en hinchas y dirigentes de Gimnasia, al punto de anunciarse que le iban a iniciar acciones legales.

Gastón Fernández, el exjugador del Pincha, es su representante y dio su opinión en un diálogo exclusivo con este medio, donde habló del hostigamiento que sufrió el jugador los días previos

“Creo que ningún jugador está preparado para hablar en el campo de juego luego de un partido”, fue la primera reacción a la hora de ser consultado por lo sucedido en el Bosque.

“El jugador, luego de 90 minutos muy intensos, tiene las pulsaciones a mil. Si ganás estás contento y si perdés muy caliente. En un partido pasan muchas cosas: te peleás con un rival, con el árbitro, con los hinchas en la tribuna. Por todas estas cosas sostengo que el futbolista no está preparado para hablar con tranquilidad y pensante después de un partido de fútbol”, siguió.

“Sus declaraciones las tomo como tal, post clásico que encima fue totalmente estresante: salió por primera vez 4-4”, agregó su representante.

Fue entonces cuando denunció que a Leandro Díaz le habían pasado cosas antes y durante el partido: “lo habían puteado y en la semana algunos vivos le mandaron mensajes a su teléfono nombrándole a su hija”.

“No quiero justificarlo, pero entiendo que lo dijo caliente y con la cabeza a mil. Después cuando lo pensó pidió disculpas y para nosotros el tema se terminó”, agregó.

Desde Estudiantes, por otra parte, le aseguraron a este medio que todavía el Club no fue notificado de ninguna demanda , ya sea la realizada por un socio de Gimnasia o la que su presidente Gabriel Pellegrino dijo en los medios que iba a realizar su institución.

“ME ALEGRO POR SU PRESENTE PORQUE SOÑÓ ESTE MOMENTO”

Polémica al margen, su representante celebró el momento futbolístico del jugador y remarcó que no es una frase “de cassette”.

“No tengo por qué hacerlo quedar bien pero es momento de contar que en junio tuvo la posibilidad de irse al exterior porque llegó una oferta muy conveniente y él no quiso. Me dijo ‘me quiero ir de Estudiantes por la puerta grande porque me costó mucho llegar acá’. Y hoy vive este presente futbolístico, del que mucho tienen que ver el entrenador, el Flaco Alayes, el doctor del Club que lo acompañó cuando no la estaba pasando nada bien y sus compañeros”, continuó el titular de la agencia Junot que representa a Díaz y a otros futbolistas reconocidos, como Enzo Pérez.

También dijo que en este caso no se siente su representante sino más bien un consejero. “Le hablé y le hablo mucho de lo que representa Estudiantes y cómo tiene que manejarse, a veces me hace caso, a veces no”, bromeó en el final.

En cuanto al futuro mucho no se sabe, porque su pase le pertenece a Atlético Tucumán. La opción de compra es de 1,7 millones de dólares el 50% de su ficha. La prioridad la tendrá el Pincha. Al Decano, casi seguro, no volverá.