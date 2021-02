“Es falaz decir que la educación debe ser un servicio esencial”, dijo Nicolás Trotta

Para el ministro de Educación, Nicolás Trotta, “es una discusión falaz decir que la educación debe ser un servicio esencial”, tal como propuso un proyecto de Juntos por el Cambio en el Congreso y mientras referentes de ese espacio como Patricia Bullrich y el expresidente Mauricio Macri impulsan una campaña por la vuelta a clases presenciales.

“La educación es esencial, por supuesto”, aclaró ayer el funcionario en declaraciones radiales, “pero lo esencial no lo da una norma [como la que impulsa la oposición] que tiene por objetivo intentar poner a los docentes como parte del problema y no como la solución”.

En la misma línea, consideró que la educación “tiene que ser una de las prioridades de todo gobierno, pero no siempre lo es. Con la tardía preocupación que tiene el expresidente Macri por la agenda educativa, ¿por qué no la tuvo antes?”, disparó, para después criticar que los cuatro años anteriores se caracterizaron por “una caída de la inversión educativa, del 6 hasta el 4,9 por ciento en 2019” y rematar que “en la gestión de Macri se le dio la espalda a la escuela”.

Ahora bien, la aseveración de Trotta y su anverso, la propuesta de Juntos por el Cambio, invitan a preguntarse: ¿Debe o no declararse la educación servicio esencial?

La investigadora del Área de Educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Guillermina Tiramonti, no tiene dudas: “La educación es escencial para cualquier sociedad que pretenda tener alguna participación en el mundo contemporáneo”, le dijo a EL DIA.

En cambio, el Mg. en Políticas educativas de la Universidad Torcuato Di Tella, Gustavo Romero, apuntó a la “falacia” de confundir la palabra esencial -“como lo importante y necesario”- con la figura del servicio esencial que, por ejemplo, “impediría que los docentes ejerzan su derecho a huelga, algo que considero que debe mantenerse”.

En tanto, el director del Observatorio de Calidad Educativa, Luciano Sanguinetti, advirtió que la educación, “a diferencia de otras actividades que son imprescindibles para vivir (como el agua, la energía, la salud o el transporte), no es esencial” y que el proyecto opositor conlleva “una trampa”.

“No se pueden tomar medidas universales y absolutas”, aseguró Sanguinetti, después de recordar que en todo el mundo las restricciones escolares se analizan en función de la circulación del coronavirus y citar el caso de Alemania, cuya canciller, Ángela Merkel, admitió en las últimas horas que ese país “todavía no está está preparado para poder reabrir las guarderías y las escuelas”. Aunque esos establecimientos están en la cima de las prioridades en caso de que el virus amaine.

De vuelta a la Argentina, el titular del Observatorio de Calidad Educativa planteó que “el debate no debe ser cuándo empiezan las clases, sino cómo empiezan en forma segura para toda la comunidad escolar”.

Más allá de la disquisición inicial, Tiramonti reflexionó que “lo importante no es en qué casillero ponemos la educación -si la consideramos o no esencial-, sino cómo la valoramos”. Pues, alertó, “los individuos y los países que no cuenten con los conocimientos relevantes en la sociedad actual están condenados a la marginalidad”.

Por eso, y porque “el retorno de los niños a las escuelas será eternamente recordado por ellos, necesitamos que sea cuanto antes”, reclamaba días atrás el director del Centro Cultural General San Martín, Diego Berardo, a la vez que se preguntaba si alguien podría poner en duda que la docencia -“que, aún en forma remota, brindó lo mejor de ella para que alumnos de todo el país no perdieran el año”- es una actividad esencial. Y remataba con un par de preguntas igualmente inquietantes: “¿Se puede tener una vida digna sin acceder al arte o sin poder ir a la escuela? ¿Cuántas cosas son más esenciales que esas?”.