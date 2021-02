La última foto de una pareja de ancianos que murió por COVID tras 70 años de matrimonio

Margaret y Derek Firth hicieron llorar a buena parte del Hospital General de Trafford, en las afueras de Manchester. Es que por pedido de su familia, fueron puestos en la misma habitación para que tocasen sus manos por última vez ante un desenlace inevitable. Tenían 91 años cada uno y llevaban 70 años casados, pero se habían enamorado cuando tenían 14 años.

A lo largo de su vida tuvieron cinco hijos, 11 nietos y cuatro bisnietos. Y una vida juntos, con una amor que se pudo palpar hasta el último segundo.

Margaret y Derek fueron hospitalizados recientemente después de sufrir problemas de salud no relacionados a la pandemia. Pero en el centro de salud se contagiaron de COVID-19. Y los médicos entendieron que iba a ser inevitable su final. Murieron los dos con pocos días de diferencia.

En un inicio habían sido internados en diferentes hospitales. Él rápidamente recibió el alta pero ella no y ,al contagiarse, desmejoró rápidamente.

A su hija Bárbara le avisaron que su madre estaba cerca de fallecer. “Mi padre aprovechó la oportunidad de ir a verla al hospital. Creo que es probablemente donde lo contrajo (el COVID-19), pero para ser honesta, probablemente él no lo hubiera preferido de otra manera. No había forma de que no fuera a ir a verla”, agregó.

La mujer recordó que tras ese encuentro su madre pareció mejorar, pero su padre enfermó también y debió ser hospitalizado. Derek murió el 31 de enero y Margaret tres días después. La última imagen es la de la portada, que fue tomada por Bárbara.

La pareja, que se casó en mayo de 1950, “amaba divertirse y aprovechar al máximo la vida”. Luego de conocidos los fallecimientos, en la ciudad la historia se hizo viral y se convirtió en un emblema para que el Día de loa Enamorados tenga todavía más significado.