Se estira el conflicto entre traumatólogos y el IOMA: penurias para los afiliados

Julio Barrabino tiene 60 años. En octubre se operó la rodilla derecha y mejoró notablemente su calidad de vida. Pero el 15 de diciembre tenía que operarse la rodilla izquierda. El conflicto entre traumatólogos platenses y el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) suspendió la intervención quirúrgica 48 horas antes de entrar al quirófano. Desde entonces hace malabares para caminar porque tiene una pierna “3 centímetros” más larga que la otra, según contó el paciente. Esta situación se multiplica por cientos o miles de afiliados de IOMA que no pueden acceder a operaciones y prácticas.

Mientras tanto, la comisión directiva de la Asociación Platense de Ortopedistas y Traumatólogos (APOT) y funcionarios de IOMA mantienen reuniones para arribar a un acuerdo, luego de que 197 profesionales de la APOT se bajaron del padrón del Instituto para “mejorar los honorarios y, fundamentalmente, tener otro nomenclador de prácticas con la obra social que se actualice”, según plantearon entonces los profesionales. Se trata de adherir al Nomenclador Único de Ortopedia.

Por el momento, las negociaciones entre las partes se mantienen en un fuerte hermetismo y es toda una incógnita cuándo se normalizarán las prestaciones. En esta madeja de tironeos no se descarta, según distintas fuentes consultadas, que le den intervención a la Agremiación Médica Platense en las conversaciones para avanzar en lo referido a un nuevo nomenclador de prácticas, uno de los puntos fundamentales que piden los traumatólogos de nuestra ciudad.

“Desde hace 60 años que hago aportes a IOMA y cuando lo necesito no puedo tenerlo. Peor aún, no me dejan ni siquiera hacerlo en forma particular porque las clínicas no se animan a internarme porque temen que la obra social no pague lo que debe afrontar”, explicó Barrabino, visiblemente enojado porque este conflicto le genera daños a su salud.

Al diario llegaron otros reclamos similares de afiliados de IOMA que tienen operaciones y prácticas de distinta complejidad paralizadas.

JUSTICIA

El conflicto, incluso, llegó a la Justicia. En diciembre pasado, la jueza Silvia Cairo, del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº10 de nuestra ciudad, resolvió “hacer lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando al IOMA que permita a la totalidad de los amparistas recetar, prescribir tratamientos, prótesis, internar pacientes por la obra social, es decir un trato igualitario con idéntica cobertura y contralor de ésta respecto de las prescripciones de sus colegas empadronados, debiendo dentro de igual plazo desplegar la actividad administrativa y la difusión de lo aquí decidido en forma clara a todos los afiliados y prestadores que resulte menester, sin que los médicos demandantes tengan derecho a percibir retribución/honorarios por parte del IOMA”.