El ex novio de Úrsula pidió perdón en las redes por no haber intervenido

Un ex novio de Úrsula Bahillo, asesinada a puñaladas por su expareja y policía Matías Ezequiel Martínez, sorprendió con una conmoveedora confesión en las redes sociales al revelar que la joven le había contado por el calvario que estaba pasando pero que ante el pedido de "no quiero que se entere mi familia", el muchacho no intrervino.

Identificado en redes sociales como “Galgo” el muchacho instó a “no olvidar que esto se pudo haber evitado” y confiesó que siente “que de alguna forma tengo que pedir perdón por no hacer más cuando me dijiste que la estabas pasando mal, pero no querías que se entere tu familia”.

“Nunca sentí la necesidad de contar algo de mi vida, algo íntimo y publicarlo en redes”, comienza el texto. “Pero hoy siento una especie de obligación contar como vivía y cómo vivo esta situación”.

Después de recordarla como una persona que daba “lo mejor de vos para los demás, con tu carácter muchas veces indescifrable pero que era como una moneda, pura dulzura de un lado y brava del otro”, contó que la relación con Úrsula “llegó a su fin por varias situaciones que no vienen al caso”.

“Siento que de alguna forma tengo que pedir perdón por no hacer más cuando me dijiste que la estabas pasando mal, pero no querías que se entere tu familia, no querías que se enteren porque lo iban a matar, hasta dónde llegó tu amor ciego por esa persona que terminó con tu vida, pero así eras, una chica sin miedo a odiar y a querer con todo su corazón, no había grises en tu forma de ser.

“Al principio, como todos, no lo podía creer, sentí un vacío en la boca del estómago y se me hizo un nudo en la garganta, una parte de mi pensaba que era una mentira, que te habían confundido, como ibas a ser vos si últimamente te veía cruzar en tu moto para todos lados, cómo ibas a ser vos si recorrés las mismas calles y visitás los mismos lugares que yo en esta pequeña ciudad donde nos conocemos todos, cómo ibas a ser vos si siempre estabas rodeada de gente que te quería mucho”, se preguntó el joven.

“Me alcanzó con verte en ese cajón para darme cuenta que ya no ibas a estar más entre nosotros y así convencer a mi lado que aún creía que estabas bien que ya no iba a poder verte cruzar en moto por la avenida para bajarte en el bar de tu papá, ese bar que tantas veces comimos.