Buscan a una mujer desaparecida desde el jueves en La Falta

Una mujer de 47 años es intensamente buscada luego de ser vista por última vez en la noche del pasado jueves, tras lo cual no regresó a su casa de la localidad cordobesa de La Falda, y tampoco mantuvo comunicación con ningún familiar ni conocido, informaron fuentes judiciales.



La Fiscalía de Instrucción de Cosquín encabeza el operativo de búsqueda de Ivana Mariela Modica, en tareas en las que interviene personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) de la Policía Provincial, Bomberos de las localidades de Villa Giardino, La Falda y Valle Hermoso, y Defensa Civil con apoyo del helicóptero policial, drones y perros.



En tanto, la Fiscalía interviniente ordenó ayer pruebas científicas que se realizaron en el domicilio de la mujer desaparecida.



Modica fue vista por última vez el jueves a la noche, y el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba brindó características de ella para quien pueda aportar algún dato sobre su paradero.



La mujer tiene un tatuaje de dos alas en la zona baja de la espalda, no usa piercing, y no tiene cicatrices.



Al momento de la desaparición presumiblemente vestía zapatillas especiales de senderismo de color negro, y una mochila de color anaranjada con tiras negras.



Cualquier información sobre el paradero puede informarse al teléfono de Tribunales de Cosquin, 03541-454985 (int. 56261), o a la Unidad Judicial de La Falda (03548- 422834) o a cualquier dependencia policial o judicial cercana.