Carrió reafirma su llegada a la Provincia y dice que podría ser candidata a gobernadora

La ex diputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, dijo ayer que está dispuesta a ser candidata a gobernadora en las próximas elecciones, ratificó su distanciamiento de Mauricio Macri y sostuvo que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, “hoy es candidato a presidente” para el 2023.

Carrió dijo que se ofreció como “candidata a gobernadora, pero si hay quien mide mejor, no tengo problema de no ser candidata”.

“Lo importante es la unidad”, indicó y se mostró dispuesta “a acompañar a otro candidato que tenga mejores chances o que pueda hacer una mejor campaña”.

Carrió decidió su desembarco en la Provincia tras renunciar a su banca de diputada nacional por capital federal, en una movida que viene rodeada de especulaciones.

La líder de la CC ya dijo que buscará ser candidata a diputada nacional por el territorio bonaerense y ahora fue por más y se ofreció para ser la principal postulante opositora en la Provincia para 2023.

Carrió buscaría, más allá de esas aspiraciones, influir en el armado bonaerense de Juntos por el Cambio. Además, pretendería ser un flitro para la llegada de sectores del peronismo que vienen proponiendo algunos dirigentes. Y en ese marco, se plantaría como dique de contención frente al eventual desembarco bonaerense de Diego Santilli, promovido por Rodríguez Larreta.

Por otra parte, Carrió ratificó su distanciamiento de Macri y afirmó que habla “con todos” los referentes de Juntos con el Cambio, salvo con el líder del PRO.

En ese sentido, detalló: “Hoy estoy trabajando con todos. Estoy hablando con (la presidenta del Consejo Nacional del PRO) Patricia (Bullrich), con (el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Mario) Negri, con (la ex gobernadora María Eugenia (Vidal), con Horacio (Rodríguez Larreta)”.

Al ser consultada sobre si incluía en sus charlas a Macri, la chaqueña ironizó: “Tengo muy buena relación con Juliana Awada, con la familia”. Y contó que no saludó al ex jefe de Estado por su cumpleaños, el pasado 8 de febrero, y respondió: “Creo que me olvidé”.

Por otra parte, al ser consultada sobre si Rodríguez Larreta será candidato a presidente en 2023, Carrió aseguró que “hoy es candidato presidencial. Yo lo puedo apoyar, pero de todos modos eso saldrá de una decisión unificada, seguramente”. En tanto, de cara a las elecciones legislativas de este año, la chaqueña destacó que se está “logrando la unidad de Juntos por el Cambio”.