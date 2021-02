Sergio Lapegüe volvió a su casa tras 21 días internado: "Mis prioridades son diferentes"

Luego de 21 días internado por coronavirus, Sergio Lapegüe regresó a su casa y mediante una filmación mostró toda su emoción. El periodista pasó por momentos críticos y debió recibir en dos ocasiones plasma para poder salir adelante en su cuadro.

“¡Ya estoy en mi casa! Amigos queridos, quiero compartir mi felicidad. Estos fueron los últimos momentos de internación. Cuándo probé respirar sin oxigeno, obvio controlado por los médicos. Los abrazos interminables después de 21 días de estar alejado de mi familia, ya en una sala de internación común. El alta definitiva y la llegada a casa. Aún tengo neumonía grave, pero siguiendo el Plan de recuperación, pronto volveré a ser el mismo, sin apuro. Con perseverancia”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Sé que soy la misma persona, pero al menos mis prioridades son diferentes. Alguien me mando esta frase. ´Y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, como sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa sí es segura. Cuando salgas de esa tormenta no serás la misma persona que entro en ella. De eso se trata esta tormenta´. Haruki Murakami”, añadió.

Por último, indicó: “Muchas gracias a todos de corazón por ayudarme, por rezar, orar o, simplemente, pedir al universo por mi recuperación. Gracias a todo el personal médico sanitario que tan atentamente siguieron mi enfermedad. Gracias a mis amigos y a mi familia por estar siempre”.

Bochi, su mujer y madre de su dos hijos, también le dedicó un posteo en las redes. “Gracias es la mejor palabra para este momento, Gracias a todos los que estuvieron a nuestro lado en estos días tan tristes, dolorosos, nos sentimos muy acompañados por todos, por nuestra familia, amigos, sus compañeros de trabajo, por cada mensajito de aliento, por cada oración, por los médicos y enfermeros. Ya estamos juntos. Muchas muchas gracias”, escribió.

Su hija Micaela también publicó un video que su madre había filmado para dejar registrado el feliz reencuentro. “Después de 21 días, nos volvimos a abrazar. @sergiolapegue. Y cómo dijo @elvislapegue , volviste a nacer loquito. Te amo con el alma”, escribió la actriz.

En ojotas y caminando lento, Lapegüe abrió la puerta del baño de su habitación y, al ver a su hija, se fundió en un abrazo con ella diciendo: “Hola, veinte días. Hola, mi energía positiva, mi Universo”.

Enseguida, el periodista tuvo un pequeño ataque de tos y la joven le dice: “¡No!”. Pero no es más que un resabio del COVID-19. “¿Cómo andas? Mucho tiempo, ¿eh?”, agregó Lapegüe sin despegarse de su hija.