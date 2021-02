El Dipy anunció que comenzará la secundaria: "Se me caen las lágrimas de la emoción"

El Dipy atraviesa un gran presente. Tras dar a conocer que tendrá un ciclo radial en Rivadavia, ahora anunció que comenzará el secundario. El bailantero se mostró emocionado al dar la novedad en Twitter y además dio lugar a una catarata de mensajes de sus seguidores que lo felicitaron por la iniciativa de emprender con los estudios.

"Estoy muy feliz de contarles que en marzo empiezo a estudiar! Se me caen las lágrimas de la alegría que tengo", escribió el Dipy en su cuenta de Twitter.

Luego agregó: "Gracias a esba.edu.ar por darme la posibilidad de terminar el secundario! Gracias a ustedes, amigos de las redes, que se ofrecieron para ayudarme siempre!".

En un diálogo con el portal Teleshow el Dipy dio más detalles de cómo se dio todo para que pronto comienza con el colegio secundario.

"Me ofrecieron una beca a cambio de nada para que termine mis estudios en la ESBA. Empiezo el 8 de marzo. Y después planeo hacer otra carrera. Me lo debía a mi mismo. Le quiero dar el ejemplo a mis hijos", dijo.

También se mostró contento por las repercusiones de su anuncio. "Lo que me hace más feliz es que mucha gente, cuando leyó la novedad en Twitter, se ofreció a ayudarme con las distintas materias. Algunos me dijeron que me podían dar apoyo en matemática, otros en inglés, varios en historia y geografía. No sé cómo estamos en un pozo en este país habiendo gente tan solidaria… Tan buena", expresó.

Por otro lado, fiel a su estilo, salió a defenderse de algunas críticas.

"Me defenestran por querer terminar el secundario de grande y me dicen analfabeto, pero siguen a Máximo Kirchner que nunca termino el secundario y aumento su patrimonio 50 %. Ahora tiene 292 palos sin haber laburado y estudiado en su vida", lanzó.