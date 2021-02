Lanata, picante con María O'Donell por su participación en MasterChef y las "coincidencias" con Cristina Kirchner

La llegada de la periodista de política María O'Donell a MasterChef Celebrities sorprendió a propios y extraños y hasta ella misma se conmovió cuando recibió la convocatoria. En medio de las repercusiones, su colega Marina Calabró se hizo eco de esta sorpresiva participación y dio algunos detalles en el programa "Lanata Sin Filtro" que conduce Jorge Lanata.

En ese marco una intervención del periodista causó revuelo en las redes sociales y pudo haber generado algún tipo de rispidez en su relación con O'Donell, que es buena y de hecho han compartido distintos espacios radiales.

En medio de los comentarios de Calabró sobre la nueva incursión de O'Donell, intervino Lanata con una picante declaración simulando ser la periodista: "Yo lo que quiero es ser famosa y voy a elegir el camino más corto porque en el periodismo no se me está dando”.

Por su puesto, los dichos de Lanata no pasaron desapercibido en las redes sociales. Además, fueron replicados por los medios. De hecho, le preguntaron al respecto y respondió: "Ya sé lo que dijo, pero no le quiero contestar nada".

Acerca de su arribo al programa de cocina más popular, O'Donell había expresado que "todo empezó como un juego dentro de la propia radio; mis compañeros me cargaban porque me enganché con el programa pese a que en ese horario por lo general estoy durmiendo ya. Y lo que empezó como un juego, se terminó dando".

Ayer, Lanata brindo una entrevista en el noticiero Telenoche donde arremetió con todo contra los funcionarios del gobierno de Alberto Fernández al señalar que "son ineficientes, inútiles e incompetentes".

Para Lanata la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, "tiene razón en eso".

Tras la afirmación del periodista, su colega a cargo del noticiero dijo en broma que "sí, Lanata coincide con Cristina".

"Cristina es inteligente, más allá de que sea corrupta y de que tendría que estar presa, pero esta ‘pelea o no pelea’, ‘sumisión o no sumisión’, entre Alberto y Cristina no ayuda. Porque si encima que los tipos son inútiles, los que están arriba se pelean entre ellos...", señaló.

Asimismo, Lanata se refirió a la actualidad económica al indicar que “hace un año dije ‘diferenciemos la pandemia de la cuarentena’. La ficha le cayó ahora a la gente. Hoy la mitad de los problemas que tenemos tienen que ver con la cuarentena. Es la manera en la que el Gobierno administró la pandemia y ahora le gente empezó a ver los errores de la cuarentena”.