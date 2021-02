La banda de los falsos policías ahora se hizo sentir en Poblet

Los robos cargados de violencia continúan sembrando el terror en la zona de quintas de La Plata. Al igual que sucedió el pasado lunes con cuatro feroces asaltos a productores de Arana y Ruta 36 y 521, en esta oportunidad volvieron a actuar de forma brutal con un trabajador rural de Poblet al que, además de amenazar, le propinaron un martillazo en la cabeza.

Lo que también se repitió fue la descripción que brindaron las víctimas del atraco sobre los delincuentes: quienes estuvieron cara a cara con ellos aseguran que se trató de un grupo conformado por siete hombres, armados, encapuchados con pasamontañas y vestidos como policías.

Es por ello que las tres familias damnificadas creen que fueron víctimas de la misma banda que atacó anteayer a productores y que viene asolando la zona desde fines de enero, cuando una adolescente fue abusada en un ataque delictivo.

“Son los mismos que violaron a la nena. Son unos que andan vestidos como policías, como un comando”, señalaron a este diario quienes labran la quinta ubicada en ruta 36, a la altura del kilómetro 65.

Sobre el terrible episodio, Javier, el quintero al que le dieron un martillazo en la cabeza, recordó que promediaban las nueve de la noche del martes cuando un hombre vestido con ropa oscura y pasamontañas entró en su casa.

“Mi señora había preparado chancho y estábamos por cenar cuando sentimos ladrar a los perros. Yo pensé en un momento en salir a ver qué pasaba, pero el tipo me ganó de mano y entró. Si lo hubiese visto antes seguro llegaba a trabar la puerta. Pero no me dio tiempo. Apenas puso un pie en la casa nos advirtió que nos quedáramos quietos”, contó Javier.

Añadió que al principio acató la orden, pero que con el correr de los minutos y, a medida que lo fue observando, se dio cuenta de que no llevaba ningún arma. “Tomé coraje y me tiré sobre él. Le di una trompada y fue ahí que entró otro tipo que me apoyó un arma en la cabeza. El tipo que golpeé, aprovechó que estaba inmóvil, agarró mi martillo y me abrió la cabeza”.

Durante los minutos posteriores, ingresaron a la casa más ladrones que se dividieron la casa en zonas. “‘Vos revisá esa zona, y vos por ahí’ decía un tipo que le daba órdenes al resto. Nos tiraron todas nuestras cosas al piso, buscando plata. ‘¿Dónde la tenés’, me decía uno”, recordó el quintero.

Fue en ese momento que aparecieron en escena las hijas del productor quienes, al encontrarse con ese dantesco escenario, quedaron horrorizadas. “Mis nenas estaban en su pieza y parece que no habían escuchado nada. Cuando salieron y vieron a su papá en el piso, sangrando y con un arma en la cabeza, le suplicaban al ladrón que no le hiciera nada. Le decían ‘llévese el chancho señor, pero no le haga nada a mi papi, por favor’”, recordó entre lágrimas Ana, la esposa de Javier.

Tras varios minutos de incertidumbre y miedo, los ladrones abandonaron la casa llevándose consigo el dinero que Javier tenía en su billetera.

Luego se dirigieron a la casa de una vecina a la que despojaron de dos celulares y terminaron el raid delictivo en una tercera vivienda en donde, a punta de pistola, quitaron unos cientos de pesos a su propietaria.

Asustados aún por el terrible ataque que sufrieron, el productor señaló que si bien “sanará pronto” la herida provocada por un martillazo en la cabeza que le dio uno de los ladrones, costará muchísimo recuperar la tranquilidad y la confianza que tenían en dejar el portón abierto y que nada ocurriera.

“Vinimos a Argentina a buscar un futuro. No pensábamos que podía llegar a pasarnos esto. Somos productores chicos, no manejamos fortunas. Seguro han pensado ‘robemos a ese boliviano que tiene plata’. Ahora no sabemos qué hacer, si quedarnos o volvernos a nuestro país. Tenemos miedo”, indicó Ana.