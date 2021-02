Bitcoin en nuevo récord de US$ 52.900 empujado por Elon Musk

El Bitcoin alcanzó hoy un nuevo récord al ubicarse en US$ 52.900 tras las declaraciones de apoyo de Elon Musk, el dueño del fabricante de vehículos eléctricos Tesla, a las criptomonedas, aunque nuevamente aparecieron las advertencias sobre una burbuja financiera.



Musk defendió en Twitter la inversión en Bitcoin de US$1.500 millones de Tesla, y afirmó que "cuando la moneda fiduciaria tiene un interés real negativo, sólo un tonto no buscaría en otra parte".



"Tener algo de Bitcoin, que es simplemente una forma de liquidez menos tonta que el efectivo, es lo suficientemente aventurero para una empresa S&P 500", escribió Musk, y agregó que la decisión de Tesla de comprar esta criptomoneda no refleja directamente su opinión.



El empresario sostuvo que "Bitcoin es casi tan mierda como el dinero fiduciario", y agregó que "la palabra clave es 'casi'".



En la vereda opuesta, el economista Peter Schiff, dueño de la agencia de Bolsa estadounidense Euro Pacific Capital, afirmó en Twiiter que "un activo financiero está en una burbuja cuando su precio no tiene relación con su valor presente subyacente o una expectativa razonable de su valor futuro", y añadió que "la convicción de los inversores en la apreciación del precio es alta y el miedo a perder es bajo".



"A US$ 50.000, Bitcoin es la burbuja más grande de todas", aseguró Schiff, quien afirmó que "no se puede descartar un movimiento de hasta US$ 100.000. Tampoco se puede descartar un descenso a cero".



El financista remarcó que "si bien es posible un movimiento temporal de hasta US$ 100.000, un movimiento permanente hasta cero es inevitable".



El nuevo récord de Bitcoin significa un aumento de 3% en las últimas 24 horas y de 10,5% en la semana.



Pero también representa un crecimiento de casi 372% frente a los US$ 11.200 de fines de 2019; y de 89% desde el inicio de 2021, cuando la criptomoneda cotizaba a US$ 28.000.