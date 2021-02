Penurias y hartazgo en barrios de La Plata por la escasez de agua

Más allá del cese de las altas temperaturas que han generado una elevada demanda de los usuarios, en barrios de La Plata continúan las quejas por baja presión y cortes del servicio de agua potable de la empresa ABSA.

Uno de los puntos afectados era el barrio Pami, en 74 entre 117 y 118, según consignó Marita, una jubilada. La usuaria sostuvo que "la baja presión es una constante desde hace un mes, sale un hilito y no podemos usar el baño, ni ducharnos, ni lavar la ropa". La mujer dijo que la situación "es desesperante, es una vergüenza".

En tanto, se sucedían los reclamos desde Tolosa. Se quejaron vecinos de 529 entre 1 y 115, 2 y 529, 120 y 33, 117 entre 530 y 531 y de 117 entre 523 y 524. En todos los casos expresaban que hicieron reclamos a ABSA pero que no tuvieron respuestas. Una vecina, de hecho, sostuvo que "no tenemos agua desde ayer". En el mismo sentido, expresaron que "nos quedamos sin agua ayer a la tarde y cuando llamamos a ABSA solamente se escucha el mensaje pregrabado informando de un supuesto desperfecto en el rebombeo de 120 y 33".

En la misma línea, otro vecinos dijo que "la respuesta es que hay problemas con el equipo de 120 y 33 y no nos aseguran que lo estén tratando de resolver". "Fui hasta el el lugar y no hay ningún operario trabajando en dicho equipo. Incluso los vecinos nos dicen que ahí no ha ido nadie de ABSA en estos días".