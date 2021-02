Julieta Prandi, tras denunciar a su exesposo por abandonar a sus dos hijos: "Es perverso"

Julieta Prandi denunció ayer a su exmarido Claudio Contardi, por abandonar a sus dos hijos en la puerta de su casa cuando le correspondía cuidarlos a él y dio detalles de lo sucedido en diálogo con la prensa.

"Tenemos un régimen vigente. Lunes y martes son días fijos míos con mis hijos. Miércoles y jueves son fijos de él. Viernes, sábado y domingo es alternado. Un fin de semana de él y otro mío. Este los tenía él, desde el miércoles al lunes a las 12. Pero se ve que tenía otra cosa que hacer y decidió que tenían que volver conmigo", comenzó relatando en diálogo con el portal Teleshow.

"Cuando yo estaba en la radio, me llama Pao, que es una chica que me ayuda en mi casa y que hoy venía un rato a limpiar, y me cuenta que cuando llegó se encontró con que los chicos estaban desde las 12, hacía una hora y media, esperando en la puerta de mi casa para entrar. Cuando ella aparece, él se le viene encima y le dice: ‘Te dejo a los chicos’. Ella le respondió que no se podía hacer responsable, que no correspondía, pero a él no le importó y se fue", prosiguió.

Siguiendo con su relato, precisó: "En el auto estaba su abogada. ¡Una cosa de locos! Es decir que mis hijos pasaron una situación de abandono, de muchísima violencia, gritos y nervios. Estuvieron dos horas en un auto esperando y después los tiraron como si fueran un paquete. Los dejaron en la vereda. Si no venía Pao, se los dejaba al jardinero que pasaba o a mi vecina".

Ante la consulta de si le había preguntado, respondió: "Bunca me avisa nada. El decide y punto. Imagínate que yo estaba al aire en la radio y no podía largar todo y salir corriendo. Estaba sosteniendo mi laburo, con el cual mantengo a mis hijos…".

Y agregó: "Yo me fui de mi casa, en febrero del 2019, porque él no se quería ir. Y esta casa dónde vivo, es mía. Y la de Escobar, donde ahora vive él, es mía. Son parte de la sociedad conyugal, pero fruto de que empecé a trabajar a los 18 años. Este hombre me robó los ahorros de toda mi vida. Yo me fui de mi casa con lo puesto y con mis hijos. Tuve que pedir un préstamo y alquilar un departamento. ­No está bancando nada. Incumple siempre".

Por otro lado, apuntó a la lentitud de la Justicia: "Cada vez es más lenta. A esta altura pienso que porque soy mujer es desigual conmigo. La encuentro machista… Tuve que luchar mucho hasta que finalmente, en octubre del año pasado, me dieron la atribución del hogar. Eso significa que podía volver a entrar a mi casa. La encontré destruida. Tuve que estar meses en obra. Todo ese tiempo él estuvo en posesión de las dos propiedades: vivía en una y alquilaba la otra. Y yo alquilaba para vivir con mis hijos".

En relación a cómo actuó desde lo legal ene ste caso, contó: "La llamé a Ana Rosenfeld, que es mi abogada hace un par de meses, le conté todo y me dijo que le dijera a Pao que fuera a hacer la denuncia. Le acababan de arrojar dos menores en la vereda, como si fueran dos bolsas de papas. Así que mis hijos se pasaron dos horas y media en la comisaría. Y después llegué yo, cuando salí de la radio, para hacer mi denuncia. Me pasé toda la tarde ahí. ¿Y que pasará con esto? Es un papel más…".

Por último, aseguró que suifre cada vez que sus hijos están con el padre: "Imagínate la angustia que tengo que atravesar casa vez que llamo a mi hijo cuando está en la otra casa y me contesta como un robot porque el padre le hace gestos para marcarle lo que tiene que decir y lo que no. Le compró un celular y no solo no me puede decir que lo tiene, sino que además no me puede agendar, ni usar para hablar conmigo. Es perverso. Estoy harta de que la Justicia mire para otro lado. Creo que le resulta cómodo… No sé qué pasa con el Juzgado 3 de San Isidro, ni con el Juez que está a cargo. Si son machistas o ¡qué!".