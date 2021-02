Sabbag, el delantero colombiano de Estudiantes del que todos hablan: el debut con gol, su amor por la música y el "si" al Pincha sin preguntar cuánto iba a ganar

Los primeros días de Pablo Sabbag Daccaret como jugador de Estudiantes no están pasando desapercibido: debutó con la camiseta albirroja marcándole un gol a Godoy Cruz, le hizo un gesto a un rival y se volvió viral en las redes sociales porque, además de jugar al fútbol, también canta.

"Uno viene con ganas de demostrar todo lo que tiene y por ahí a veces las cosas me juegan en contra. Me ayudó mucho el gol, estoy contento y quiero seguir partido a partido. Soñé con este gol y gracias a Dios se me dio", aseguró este mediodía el atacante de 23 años en diálogo con La Redonda y en relación a su festejo ante el Tomba.

Pero en los minutos que estuvo en cancha, también se cruzó con Ian Escobar, jugador de Godoy: en la transmisión televisiva se vio que Sabbag se tapó la nariz con sus dedos y pasó la otra mano por delante de su cara varias veces, señalando como si el rival tenía mal olor.

Al respecto, y tras publicar un descargo en su cuenta de Instagram, hoy también aclaró lo suecedido: "Parece ser un hecho antideportivo, pero no fue así. Él me golpeó varias veces en la espalda, en la cara y en la nariz. Y simplemente hice referencia a eso. Respeto mucho a la plantilla de Godoy Cruz y, si creen que fue antideportivo, me disculpo y aclaro que no fue"

Además, indicó que habló con Ricardo Zielinski por lo sucedido: "Lo charlé con él. Son cosas que pasan dentro del campo y quedan ahí. Son calenturas del momento".

Sabbag nació el 11 de junio de 1997 en Barranquilla, Colombia, y fue apodado "El Jeque del Gol" por tener ascendencia siria. Se formó en Deportivo Cali, donde debutó como profesional en 2016, aunque luego pasaría a préstamo a Orsomarso -también de su país- y al Tondela de Portugal.

En 2019 su pase pasaría a manos de La Equidad, en donde Sabbag logró afirmarse: disputó 37 partidos, marcó 10 goles y fue señalado como uno de los atacantes más interesantes de la liga de su país.

En el último mercado de pases Estudiantes puso el ojo en él y, según contó este lunes, cuando se enteró de la oferta no dudó en dar el sí. "Terminé un partido con La Equidad y me llamó mi representante y me dijo: 'Pablo, te quiere Estudiantes, ya llegó la oferta formal por mail". Ni le pregunté cuánto iba a ganar, le dije de una que sí", recordó, dejando en claro sus ganas de vestir la camiseta del Pincha.

SU HOBBY POR LA MÚSICA

Antes de que firmara con Estudiantes, y cuando solo era un rumor del mercado de pases, en las redes sociales comenzaron a aparecer videos de Sabbag tocando el acordeón y cantando.

Si bien el propio futbolista aclaró que por el momento se trata de un hobby, cuando le marcó el gol a Godoy Cruz una de sus canciones rápidamente empezaron a circular. Inclusive, hasta musicalizaron su tanto en Mendoza con sus acordes de fondo.

"Ahora mismo es un hobby, no gana dinero con eso ni invierto. Me gusta mucho la música, en mis tiempos libres me gusta tocar el acordeón, la guitarra, cantar y componer", contó.

"La música no va de la mano con el fútbol, son carreras opuestas. En algún momento se dará esa posibilidad y me gustaría mucho", cerró.