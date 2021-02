Fantino fue acusado de "vacunado VIP" y estalló: "Antes de que me vacunen por izquierda prefiero infectarme 177 veces"

Alejandro Fantino desmintió este lunes haber sido vacunado contra el coronavirus luego de que su nombre apareciera en el listado de famosos que habrían sido parte del "vacunatorio VIP".

“Ayer domingo estaba en casa, pasando una tarde de descanso con mi novia, cuando empiezo a recibir información de que estaba en una lista de vacunados VIP. Al principio no le di mucha bola, pensé que era la típica mugre de las redes sociales, la típica mugre que suele aparecer para tratara de contrarrestar grandes incendios y quilombos”, comenzó indicando en su programa "Fantino a la Tarde" (América).

“A la mañana no le di bola, pero después empecé a recibir agresiones en mis mensajes de redes sociales, insultos como ‘basura, estás usando las vacunas, te me caíste de arriba, te tenía como un buen tipo’, y pensé. ‘¿Alguien puede creer esto?’ Hasta que me di cuenta que sí”, prosiguió.

Fiel a su estilo, luego señaló: “Las fake news en una situación como esta le sirve a los que se mandaron la cagada. Yo no me vacuné y no pienso vacunarme hasta que me toque”.

Siguiendo con su descargo, aseveró: “Yo, Alejandro Fantino, ya lo pasé al Covid. No la pasé mal, tampoco es que me fumé un habano en la bañera mientras se iba el coronavirus. Sigo sin olfato y con cansancio, pero antes de pedir un turno por izquierda y que me vacunen por izquierda, juro por la salud de mi madre que está viva, que prefiero infectarme 177 veces de Covid. Y le voy a tratar de ganar todas las veces”.

Sobre el cierre, y siempre mirando a cámara, contó: “Hablé con un par de colegas, con famosos, porque había preocupación de que muchos puedan llegar a creerlo. Yo por ejemplo figuraba en esa lista como no vacunado, pero como que me había anotado”.

Y añadió: “Es bizarro si te ponés a pensar: tuve Covid en agosto, se supone que los anticuerpos los empecé a generar en septiembre, estoy a cinco meses y duran ocho meses”.

Por último, se mostró indignado por lo ocurrido con los vacunados VIP: “Estas cosas hay que fulminarlas cuando nacen. Esto va más allá de la política", y culminó: “Hay cosas que la sociedad no deja pasar”.