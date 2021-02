Crece la incertidumbre entre los padres platenses a días del inicio de las clases

La cuenta regresiva para el regreso de las clases en los colegios y escuelas de La Plata ya comenzó y a la par también empezó a brotar la incertidumbre y el desconcierto de los padres con respecto a cómo será el régimen de asistencia de sus hijos tanto en el nivel primario como en el inicial y en la secundaria. En ese sentido, en la mayoría de los casos, las familias aseguran que todavía desde las instituciones no les han comunicado cómo se cumplirá el retorno a clases y en las que sí lo hicieron se muestran disconformes con las metodologías de la vuelta a las aulas.

El debate pasa, en cada caso, por si a partir del 1 de marzo se seguirá la línea de la virtualidad que predominó el año pasado o si finalmente se concretará la vuelta presencial y de qué forma. El asunto será determinado por cada escuela de acuerdo a cada situación. Y en ese punto, en el ámbito público uno de los aspectos que se erige como impedimento para el regreso de los chicos a los colegios es la problemática de las falencias edilicias. Luego de un año de ausencia hay establecimientos que, al menos en La Plata y alrededores, no se encuentran aptos para alojar a los chicos, según denuncian las comunidades educativas. En ese orden, será cuestión de las escuelas, las inspecciones distritales y la cartera de Educación provincial las que determinarán si las instalaciones están aptas para recibir a los alumnos o si deberán comenzar el ciclo lectivo desde la virtualidad.

Y otro tema que también será definido más que nada por las escuelas y que luego deberán aprobar las autoridades, será la cantidad de días y horas de escolaridad semanal que deberán cumplir los chicos en el caso afortunado de poder retornar a las aulas presencialmente. En ese punto, existe cierta incertidumbre también en el ámbito de los colegios privados, donde el retorno a la escuela se avizora como un hecho que se producirá de una forma más auspiciosa que en la órbita estatal.

A seis días del esperado 1 de marzo, surge en torno a esta serie de indefiniciones, que se espera encuentren solución en el transcurso de la semana, la preocupación de las familias por cómo será la organización de la vida cotidiana en los hogares a partir de entonces. Y es que madres y padres no saben todavía si deberán mandar a sus hijos a la escuela o no ni por cuantas horas en el caso de efectivizarse la presencialidad. Por este motivo se encuentran atentos y expectantes a cualquier novedad oficial como también a las reuniones y comunicaciones que mantienen con los colegios, en todos los casos, por la vía virtual.

Otro detalle que ya han comunicado varias escuelas a las familias es que para el caso de determinarse la presencialidad, la asistencia a clases será obligatoria, por lo que correrán las faltas para quienes no se presenten. En este aspecto la medida es contraria a lo que sucedió en diciembre con la implementación de la "revinculación" escolar ya que se trató de una convocatoria optativa.

El caso más elocuente de la incertidumbre reinante lo reflejó Leonor, una platense que tiene hijos que concurren a los tres niveles de la educación. "Tengo una hija de 17, una de 4 y un nene de 10. La que va al secundario iba a empezar virtual y luego van a ver cómo siguen. El que va a primaria todavía no dijeron nada, sólo saben que arrancan el 1 de marzo. Y para el caso del que va a jardín, será todo virtual", detalló la mujer.

En relación a los dos que tendrán la posibilidad de reencontrarse físicamente con el colegio dijo que "todavía no nos informaron nada para saber si van a ir dos o tres veces por semana y cuántas horas". Y agregó que "uno tiene que organizarse pero todavía no sabemos nada, vamos a esperar hasta última hora. Vamos a ver que surge a último momento·.

Milagros, que es mamá de Valentín, de 3 años e ingresante en el nivel inicial en las instalaciones de la Escuela Primaria Nº 903 situada en la zona del Parque San Martín, contó que "recién ayer se armó un grupo de WhatsApp con las señoritas y dijeron que se va a armar una reunión virtual". "No hay nada conciso, todavía no estabmos bien informado de cómo va a ser el inicio. No sé cómo voy a hacer", afirmó.

Susana fue una de las vecinas que, más o menos, puede comenzar a organizar su vida ya que desde la Escuela Primaria Nº 38 en la que estudia su hijo de 10 años ya le anticiparon que "supuestamente van a ir dos horas por día pero sólo 10 alumnos. Irán una semana dos veces y otra semanas tres veces durante dos horas".

También Norma ya obtuvo algunas precisiones sobre cómo será el régimen presencial de sus cuatro hijos, uno de 11 que va a primaria y tres adolescentes de 14, 17 y 19 años. "Para los chiquitos, según el turno, sólo irán diez alumnos por clase. Y los de la secundaria van a ir día por medio entre 3 y 4 horas cada jornada". En cuanto a la situación en su hogar dijo que "los grandes se atienden solo, pero con los más chicos tengo que estar sí o sí con ellos. No sé cómo voy a hacer".

En tanto que Ana, madre de niños de 8, 9 y 10 años que van a la Escuela Primaria Nº 41 de La Granja, dijo que por el momento "mantenemos reuniones por WhatsApp". "Por ahora será todo virtual porque están haciendo refacciones. La escuela no cumplía con los requisitos antes de la pandemia así que ahora, menos", sostuvo.

Lorena es otra mamá que todavía no tiene un horizonte preciso con lo que ocurrirá con su hijo de 13 años inscripto en el colegio Nuestra Señora de Luján. A raíz de cierto desconcierto, que en parte alcanza también al ámbito de los colegios privado, dijo que "nos manejamos vía WhatsApp y el preceptor se está comunicando, de a poco nos van a ir avisando como serán los primeros días de clase. Pero estamos esperando".

En cambio obtuvieron mejores precisiones los padres que mandan a sus hijos al colegio San Blas de City Bell, donde ya informaron que se dividirán en dos burbujas. Cada mitad de un grado tendrá clases presenciales tres horas dos veces por semana, y se apoyarán en las plataformas virtuales que se utilizaron a lo largo de todo el 2020. Y todo girará en torno a estrictas medidas de higiene.

En la misma línea, en Vientos del Sur, de la misma zona de la ciudad, al tener jornadas normales de 8 horas, por la pandemia se cumplirán en el establecimiento sólo 4, pero todos los días de la semana. También se partirán los cursos en dos: mientras unos tendrán clases de materias programáticas por la mañana, los otros tendrán de las extraprogramáticas por la tarde, y la otra semana se invertirán. Lo mismo sucederá en el Raíces de Gonnet, que irán al colegio 4 horas por día de lunes a viernes. Mientras una mitad concurrirá en el turno mañana, la otra lo hará en el de la tarde. En estos dos últimos casos también habrá clases virtuales. Eso sí, en todos los casos, aquellos establecimientos privados que contaban con comedores quedaron inhabilitados para utilizarlos.