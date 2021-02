Advertencia de Bill Gates a compradores de Bitcoin: "Si tienes menos dinero que Elon Musk, ten cuidado"

El fundador de Microsoft, Bill Gates, aseguró que el Bitcoin es demasiado especulativo y anónimo. Además, que esta criptomoneda es solo para multimillonarios como Elon Musk.

Así mismo, aseguró en una entrevista con Bloomberg que por su volatilidad esta criptomoneda puede causar problemas a los inversores que no tienen mucho dinero, ya que les podría generar pérdidas.

“Elon tiene toneladas de dinero y es muy sofisticado, así que no me preocupa que su Bitcoin suba o baje aleatoriamente. Pero creo que la gente se deja llevar por estas manías, que puede que no tenga tanto dinero de sobra. Así que no soy optimista con Bitcoin, y mi pensamiento general sería que, si tienes menos dinero que Elon, probablemente deberías mirar fuera”, dijo Gates.

Días atrás, el magnate aseguró: “No tengo Bitcoin, ni soy bajista sobre Bitcoin, así que he adoptado una visión neutral […] El Bitcoin puede subir y bajar solo en función de la manía o de lo que sean las opiniones. No tengo forma de predecir cómo progresará”.