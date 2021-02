Ingresaron por una “ventanita” y se llevaron un cuantioso botín

Al menos dos sujetos perpetraron en horas de la noche del domingo un escruche en una vivienda de City Bell, a la que ingresaron por una minúscula ventana de no más de 30 centímetros de ancho.

El hecho ocurrió alrededor de las 22, en un dúplex ubicado en 460 y 23. Con la oscuridad como aliada, dos sujetos aprovecharon que sus moradores no estaban, saltaron un paredón y luego, se dirigieron al lavadero, en donde forzaron la ventana corrediza por la que terminaron ingresando.

“Yo había ido a dejar a mis hijas a lo de su madre y entraron. Deben haber sido tipos muy delgados. Aunque no se pueda creer, ingresaron por esta ventanita”, dijo Alejandro, el damnificado.

Sobre el botín, que calcula en unos 400 mil pesos, señaló que se llevaron una de las últimas consolas de PlayStation del mercado, una notebook, dos tablets y dinero en efectivo.

Detalló que no conformes con lo que se habían guardado, también intentaron llevarse un televisor de 60 pulgadas y una torre musical, pero ya que los encontró tirados en el piso.

“Para mi se los quisieron llevar pero no pudieron porque no pasaban por la ventanita”, indicó.

Para Alejandro fue clave el accionar de los vecinos que al ver movimiento en la casa, activaron las alarmas y terminaron “apurando a los ladrones”.

“Un vecino me llamó y me dijo que le parecía que me estaban robando. Me vine volando de La Plata y cuando llegué me encontré con este desastre. Desolador lo que vi. Enseguida me di cuenta de que se habían llevado casi todo lo que tenía en la planta baja. Por un momento pensé ‘no creo que hayan llegado arriba’. Subí las escaleras y me encontré con toda la habitación revuelta”, apuntó.

Añadió que si bien la Policía se hizo presente y hasta llegó a divisar a dos sospechosos, cuando se disponía a perseguirlos, el auto se quedó al llegar a la esquina de Centenario y 460.

Sobre la situación en el barrio, señaló que tiempo atrás un vecino optó por mudarse luego de sufrir una seguidilla de robos”.

“Hoy por hoy estoy pensando en mudarme de barrio. Y, la verdad, que si no tuviera a mis hijas viviendo acá, hace tiempo me hubiese ido del país porque esta situación no da para más. Al barrio al que te vayas te van a robar”, destacó.