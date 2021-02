"Se ha tocado el piso de la decadencia moral", dijo Carrió sobre la inmunización VIP

"Si existiera otro gobierno, creo que no se hubiera usado 'el un voto por una vacuna', pero hubiera existido una sala vip", declaró anoche en TN Elisa Carrió. Y además aclaró que inclusive hubiese sucedido en un gobierno de Mauricio Macri, "y lo digo con mucho dolor".

"La Argentina es como un gran volcán", manifestó la ex diputada, y prosiguió con la comparación: "Ahora salió una lava negra, pero a la vez luminosa. La lava negra es nuestra vergüenza, porque nosotros elegimos a este Gobierno y muchos otros gobiernos". En ese sentido sostuvo que "se ha tocado el piso de la decadencia moral, política y económica de la Argentina. Se trata de que los privilegios pueden determinar la vida de muchas personas y la muerte de muchas otras que son inocentes".

"Los ciudadanos somos culpables políticos en tanto permitimos por muchos años votar a personas sin consciencia, como a Scioli, que es un chico sin consciencia moral. Por eso dije que es un imbécil, es incapaz de pensar. Duhalde piensa y se vacuna porque el privilegio formó parte de la Argentina desde hace muchos años", aseguró Carrió, que además agregó: "Ellos son culpables y criminales por hacer lo que hacen, pero como sociedad política y como ciudadanos nosotros hemos consentido que se perdiera la consciencia moral en la Argentina".

Además Lilita dijo que "la culpa criminal la tienen que pagar todos los que hicieron esto. Corresponde la renuncia, la condena y la inhabilitación para cargos públicos". Y se refirió a la renuncia de Ginés González García a su cargo de ministro de Salud: "Si no salimos del presente no podemos repensar la Argentina del futuro porque esto se repitió en el pasado. Esto es puro cinismo. Quisieron cortarle la cabeza a alguien que forma parte y es centro de la corporación médica y la de los medicamentos, pero no basta con esto porque esto no lo podía desconocer el Presidente".

También le dedicó un párrafo a la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien le dijo que "tampoco puede eludir" su responsabilidad ya que "planteó la vacuna como una cuestión ética". "Nadie desconocía en la provincia de Buenos Aires ni en la Argentina que La Cámpora afiliaba a cambio de una vacuna en los partidos del Gran Buenos Aires", denunció Carrió, al tiempo que agregó: "Es un mecanismo que ya fue ideado por Cristina cuando quería la vacuna rusa porque quería hacer una ética de la vacunación para instalar a La Cámpora como el grupo héroe que vacunaba. Es 'un voto por una vacuna'. Entonces, nadie puede hacerse el distraído".