El Mono de Kapanga volvió a MasterChef y se reencontró con Andrea Rincón: ¿Qué se dijeron?

La primera emisión de la segunda termporada de MasterChef Celebrities, por Telefe, explotó de tanto rating. Una de las claves del éxito fue sin dudas la participación de cuatro de los integrantes de la primera edición del certamen y los consejos que le dieron a los nuevos cocineros para llegar lejos e incluso tratar de ganar la competencias. Así se hicieron presentes la ganadora Claudia Villafañe, Analía Franchin, Roberto Moldasvsky y el Mono de Kapanga.

Y fue este último que más tela dejó para cortar por los dichos que deslizó en torno a Andrea Rincón, quien fuera su pareja durante un tiempo y ahora forma parte de los competidores que buscarán llegar a la final del reality. "Vamos con el primer delantal para Andrea Rincón. Monito, por favor", así lo presentó el conductor Santiago del Moro frente a la presencia del jurado compuesto por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Enseguida el conductor le preguntó: "¿Algún consejo par Andrea, Mono?", a lo que el cantante de rock y cuarteto respondió: "Cocina bien". Ahí intercedió ella y redobló la apuesta con su torno verborrágico, fiel a su estilo: ¿Cocino bien o no cocino bien?, tiró Andrea. Luego de apurarlo el Mono lanzó un "sí, sí. "¡Esa! Me gusta esa pareja", cerró del Moro.

El año pasado en el programa Pampita Online, por Net TV, le preguntaron intérprete de "El Mono Relojero" los motivos de su ruptura con Rincón y la respuesta fue: "¿Por qué estás solo?’ Porque al amor hay que trabajarlo todos los días, hay que alimentarlo. Y yo, por mi actividad, doscientos días al año no estoy para compartir el amor con alguien".

Por entonces también contó que "con Andrea me pasó algo muy loco. Yo recién me había separado cuando la conocí a ella. Y fue un apoyo moral y psicológico el que me dio Andrea, que no me lo dio nadie".