Causa Maradona: el coordinador de enfermeros, nuevo imputado

El equipo de fiscales de San Isidro, integrado por los fiscales generales adjuntos, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, y la fiscal de Benavídez, Laura Capra, que investiga las causas que determinaron la muerte de Diego Maradona, citó para el jueves a Jana y para el viernes a Gianinna, las hijas del ex futbolista, y en las últimas horas sumó un nuevo testimonio de Mariano Ariel Perroni, el coordinador de enfermeros que se transformó en uno de los nuevos imputados en la causa.

Ya había brindado una declaración testimonial en el expediente en la que se desligó de la atención de Maradona, aclaró que nunca fue a la casa de la internación domiciliaria y solo aportó detalles de su trabajo administrativo. El referido primer aporte se remonta al 25 de noviembre, un día después de la muerte de Diego, en la fiscalía de Benavídez y consta a foja 52 del primero de los 17 cuerpos que ya acumula la causa. Allí se presentó como el “coordinador administrativo del grupo de enfermería” y “empleado” de la empresa “Medidom”, en la que una prepaga había tercerizado la atención domiciliaria del por entonces entrenador de Gimnasia.

Perroni quedó comprometido en el expediente cuando la enfermera del turno mañana y también imputada, Dahiana Gisela Madrid, le contó a los fiscales que, a pedido de él, había escrito un informe falso para la empresa Medidom en el que constaba que aquella mañana del 25 de noviembre había intentado controlar a Maradona y que él se había negado.

“Hice un reporte en la casa de Maradona, tras haber declarado en la fiscalía porque es lo que me indicó Mariano, el coordinador. Dije que intenté tomarle los signos vitales y él no me dejó, pero la verdad es que eso no pasó”, afirmó la enfermera al confesar la falsedad de parte de aquel informe y reconocer que esa mañana nunca había ingresado a ver al paciente.

A esta altura de los acontecimientos, en total son siete los imputados en esta causa que tiene como principales sospechosos al neurocirujano Leopoldo Luque y a la psiquiatra Agustina Cosachov.

El equipo de fiscales convocó para el 8 de marzo, en la Superintendencia de Policía Científica de la Policía bonaerense, en La Plata, el inicio de la junta médica que definirá si hubo o no mala praxis en relación a la muerte de la mayor figura de la historia del fútbol mundial, quien murió a los 60 años en una casa que su familia había alquilado en el barrio privado San Andrés, de Tigre, a dos semanas de su externación de la Clínica Olivos, donde había sido sometido a una neurocirugía por un hematoma subdural en el cerebro.

La autopsia determinó que no tenía alcohol ni drogas ilegales en su organismo, aunque sí detectaron psicofármacos, y que falleció como consecuencia de un “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada”. La investigación posterior se focalizó en el entorno de Diego Maradona, y las declaraciones que quienes estuvieron junto a Diego en los últimos días de su vida aportaron material que alimentó una causa que en las próximas horas sumará nuevas testimoniales de las hijas Gianinna y Jana Maradona.

“La idea es preguntarles algunas cuestiones puntuales que surgieron a lo largo de la investigación, detalles que no teníamos cuando declararon por primera vez a los pocos días de la muerte de su padre y que ellas quizás puedan aportar”, explicó uno de los investigadores judiciales del expediente.

En su primera declaración del 28 de noviembre -a tres días de la muerte del “10”-, Gianinna había declarado que el neurcirujano Leopoldo Luque, uno de los imputados, era el “médico de cabecera” de su padre, que la última vez que lo visitó a su papá lo notó “muy hinchado” y que “semanas previas a su fallecimiento presentaba un deterioro tanto físico como cognitivo”.

El mismo día también declaró en la fiscalía su hermana Jana, quien dijo que “Luque era el que mandaba en todo lo relacionado con la salud” de su padre y que cuando se planteó la internación domiciliaria “se dijo textualmente y varias veces que iba a ser seria, con enfermeros, con especialistas, con una ambulancia a disposición”.

Por otra parte, una médica de la empresa Swiss Medical y el coordinador de los enfermeros que asistían a Maradona en la casa del country de Tigre fueron imputados por los fiscales que investigan las circunstancias del deceso, quienes además convocaron para el próximo 8 de marzo a la junta médica que intentará determinar si la muerte del “10” pudo haberse evitado.

Fuentes judiciales informaron que los dos nuevos imputados son Nancy Forlini, la médica que desde la mencionada prepaga coordinaba la internación domiciliaria de Maradona, y Mariano Perroni, el coordinador de los enfermeros aportados por la empresa Medidom.

Ambos fueron notificados de que quedaban investigados como imputados de un posible “homicidio culposo” y fueron citados para que el jueves se presenten en la Fiscalía General de San Isidro a firmar el acta correspondiente. Con Forlini y Perroni, ya son siete los imputados que hay en esta causa que tiene como principales sospechosos al neurocirujano Leopoldo Luque y a la psiquiatra Agustina Cosachov. Pero, además, se encuentran imputados el psicólogo Carlos Daniel “Charly” Díaz, la enfermera del turno mañana y tarde Dahiana Gisela Madrid, y el enfermero de la noche, Ricardo Omar Almirón.