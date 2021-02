VIDEO.- Otra escuela en pésimo estado para el regreso de clases presenciales: la 12 de City Bell

En la previa del regreso a clases se hizo ya costumbre que los padres de diferentes escuelas denuncien a través de fotos y videos el estado del establecimiento a donde acuden sus hijos.

Por esta sección ya pasaron la 61 de Etcheverry, el Alberto Thomas, Normal 1, la 60 de Ringuelet, la 92 de Gorina, la 126 y varias más. Ahora, quien pide permiso para mostrar sus falencias es la Escuela 12 Victoriano Montes de City Bell.

Un grupo de padres logró ingresar el pasado 22 de febrero, un día de lluvia, y tomó imágenes y videos para realizar un video realmente impactante: falta de cielorrasos, goteras, suciedad en los baños, bancos en mal estado, falta de pintura y vidrios...

Es realmente muy preocupante el estado del edificio, en donde el lunes 1 de marzo deberían regresar las clases presenciales, en sintonía con la decisión del ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires.

Este grupo de padres comenzó una campaña en las redes sociales para visibilizar el problema con el siguiente comunicado: "A raíz de la problemática estructural y de mantenimiento de la Escuela N° 12, nuestros hijos e hijas no comenzarán las clases de manera presencial. Nuestra intención es articular acciones de manera colectiva, con toda la comunidad educativa, que permitan visibilizar el estado de la escuela y promover o agilizar la ejecución de obras y mantenimiento necesarios. La Escuela 12, como toda institución de educación pública, merece tener condiciones edilicias acordes a la tarea que cumple, no sólo con el objetivo de retornar a las clases presenciales, sino para garantizar un espacio ameno y seguro de trabajo y enseñanza que hoy, está a la vista, no existe. El lunes a las 12 horas nos juntaremos a abrazar la Escuela Nº 12, e invitamos a familias, trabajadores de la educación y comunidad en general, a que nos acompañen. El deterioro no puede avanzar más. #salvemosalaescuela12".