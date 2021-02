Amalia Granata reveló detalles de su famoso encuentro con Robbie Williams

La diputada nacional por el partido Somo Vida, la ex modelo Amali Granata, 17 años después de su resonante encuentro con el artista Robbie Williams rompió el silencio y dio detalles de ese encuentro que la llevó a la fama.

"Me preguntan todo el tiempo si es verdad mi historia con Robbie Williams", dijo la Granata, que aquella noche se pudo ir de los estudios de Videomatch con el músico británico, que la eligió por sobre Luciana Salazar.

"Yo tenía 23 años y me estaba volviendo a Rosario. Un productor del programa me dijo que lo acompañe a dejar algo a un hotel y bueno, ahí medio de casualidad nos cruzamos con Robbie Williams...", contó en el programa Los Ángeles de la Mañana, de Canal 13.

Dijo que mientras esperaba a su amigo se le acercó Robbie Williams, la saludó y ella le confesó que le encantaba la música que hacia. "Él entendió que yo le había dicho que era profesora de baile y me pidió que le enseñe unos pasos. La verdad que estaba bárbaro. Cuando bailamos le toqué los abdominales y estaba divino. Ahí nos invita unos tragos y se va. Luego, el Bala (el productor) me dice que Robbie había quedado encantado y quería saber si podía ir a tomar algo con él...".

"Llegué a la habitación, él estaba en patas, en jean, con la camiseta de Argentina. Hablamos un montón, aunque no lo crean. Me acuerdo que pusimos un canal de música nuestra y estaba Fito Páez y otros y él me preguntaba quiénes eran. Un divino total... ", continuó ante la expectativa del panel, que esperaba detalles más íntimos.

"Cumplió con todas mis expectativas, la pasé re bien", fue de las pocas cosas que reveló del encuentro, además de confesar que durmió en la habitación con él, que se lavó los dientes con el dedo y que él la invitó a seguir la gira en su compañía.

"Ahí nos intercambiamos los mails. Recuerdo que yo no tenía un centavo para volverme a mi casa. Quería que me acompañe o que me mande un chofer hasta Retiro: iba contando las monedas para volverme a Rosario... Son experiencias que me sirvieron para ser quien soy hoy...", aseguró.

Luego reveló que se intercambiaron unos mails y que ella lo visitó en su casa de Beverly Hills, "en 2006 o 2007...".

"Fui hasta la casa en medio de una montaña, un country muy residencial donde también vivía Jennifer Lopez y otras estrellas. Nadie lo podía creer cuando me habilitaron para entrar. Entramos a su casa con mi mejor amiga. Estaba en jean, con la cara muy hinchada porque le habían sacado una muela. Me mostró su casa que era espectacular...", contó en LAM.