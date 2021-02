El increíble audio viral del grupo de "mamis" de WhatsApp sobre las burbujas en escuelas

No sabemos si muchos de los videos, audios y fotos que se transforman en virales, tanto en WhatsApp como en las redes sociales, son reales, pero sí nos sacan sonrisas y, en otros casos, nos sorprenden. El mensaje que se escucha en esta nota se pasa por estas horas de celular en celular de manera vertiginosa, por lo que genera miles de comentarios y carcajadas.

En el mismo se escucha a quien sería una madre en un grupo de "mamis" de una escuela que se desconoce, en el que comienza hablando de la burbuja sanitaria que se pondrá en marcha para cuidar la salud de los chicos y docentes en el marco de la pandemia. "Hola chicas, consulta No entendí, y me da cosa preguntarle a la seño. ¿Alguien sabe cómo es la burbuja?", empieza diciendo la protagonista de este audio increíble. Y sigue inmediatamente después: "¿Es como un pelotero de plástico, donde los meten a los chicos, o como una carpa?", se pregunta.

"Qué miércoles es la burbuja, ahí no entendí porque a Priscila, si la llegan a meter en un lado, así no va a querer saber nada", culmina el relato que dura apenas 47 segundos. Si es armado o no nunca lo sabremos, pero sí logró que se viralice y le robe sonrisas a muchos platenses.

Escuchá el audio: