Cinthia Fernández explotó contra Alberto Fernández por la vuelta del fútbol a la TV Pública: "Vaya a destapar el inodoro que es este país"

Cinthia Fernández, que semanas atrás contó sus intenciones de involucrarse en la política y ser diputada, estalló de furia este sábado contra Alberto Fernández luego de que este último escriba en su Twitter un mensaje sobre el regreso de las transmisiones de fútbol argentino en la TV Pública.

"El fútbol es mucho más que un negocio: es pasión de millones de argentinos y argentinas. Con el regreso de los partidos a la TV Pública estamos permitiendo que por esa pasión no tengan que pagar ni el Estado ni los ciudadanos", escribió anoche el Presidente de la Nación, tras la transmisión de la victoria de Vélez ante Argentinos por el canal estatal.

Esta mañana, Cinthia, le respondió: "Los funcionarios con privilegios... por qué no se ocupa de mejorar y preparar la Justicia para que no haya mas Úrsulas, etc y etc de una lista que no nos alcanza con escribir en un rollo de papel higiénico . Y hablando de eso, vaya a destapar el inodoro que es este pais".