En un partido muy friccionado, Estudiantes y Racing empataron 0-0

Luego de conseguir dos victorias en igual cantidad de partidos, Estudiantes empató 0-0 con Racing, un partido con mucha fricción, discusiones varias y muy pocas oportunidades de gol. El punto, en definitiva, le sirve para seguir invicto y en el lote de los primeros equipos que buscarán la clasificación. No fue su mejor producción, pero volvió a ser competitivo contra un rival que, individualmente, tiene mejores jugadores.

El Pincha se paró con el esquema de los últimos partidos. pero con Juan Manuel Sánchez Miño en reemplazo del lesionado David Ayala. No se vio su mejor versión porque el rival le puso siempre un jugador encima para impedir que desde allí empiece a generar fútbol. Un acierto de Juan Antonio Pizzi.

El ex Independiente, de todos modos, con un remate desde afuera del área y una proyección del uruguayo Castro fueron las primeras llegadas del partido, que tuvo al Pincha un poco mejor. En esos primeros minutos se vio lo mejor del equipo de Ricardo Zielinski, que además de presionar y anticipar, tuvo buenas conexiones ofensivas de mitad de cancha hacia adelante.

Pero de a poco Racing empezó a emparejar y hasta por momentos dominar en las dos áreas. Fue más rápido en el traslado y tuvo dos aproximaciones hasta el arco de Mariano Andújar. En ese sentido, Enzo Copetti fue el abanderado de ese repunte: pura polenta para empujar a sus compañeros. Fue una pesadilla, por así decirlo, primero para Tobio y luego para Nazareno Colombo.

A los 23 minutos se produjo una jugada clave: la lesión de Fernando Tobio, quien en un fuerte cruce con Copetti quedó lesionado por un golpe costal. No dudó el técnico en sacarlo para no arriesgarlo a una lesión más seria. Maldición para el defensor, que no pudo completar ninguno de los dos partidos que jugó.

Luego, a los 26 minutos, se produjo una jugada muy polémica, cuando Leonardo Sigali tocó la pelota con su brazo izquierdo dentro del área, situación que impidió que Leandro Díaz la alcanzara. El árbitro Silvio Trucco, muy cerca, dijo que no había tenido intención, pero la jugada existió y fue mostrada claramente por la TV. El árbitro debió haber sancionado el penal que, a la postre, hubiese cambiado el partido.

#CopaDeLaLigaxTNTsports | Estudiantes reclamó esta mano en el área de Racing.#ESTRACxTNTsports pic.twitter.com/3iSJ64CWeA — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 28, 2021

En el final del primer tiempo el Pincha tuvo la chance más clara de gol. La perdió Rojas en la mitad de cancha y generó una rápida reacción. Primero llegó Castro por derecha y luego, en la segunda jugada, Fede González tiró el centro que no pudo conectar Leandro Díaz, ya con el arquero vencido. Agarró mordida la pelota ante la marca de Lucas Orban y salió desviada.

En el segundo tiempo el partido siguió en la misma tónica. No pudo mejorar Estudiantes porque su dupla para generar fútbol, Sánchez Miño-Rodríguez, no hizo pie y se vio absorbida por la marca de la visita. Tampoco sorprendieron sus laterales y los dos delanteros lucharon más de lo que jugaron. Así, sin juego elaborado, todo dependió de de algún error de Racing para aprovechar. Y esta vez la Academia se equivocó poco, a diferencia de los otros partidos.

A los 11 minutos Racing mejoró y produjo la jugada más clara del partido. Primero lo tuvo Chancalay con una llegada por la izquierda que salvó Mariano Andújar, pero en la jugada siguiente Matías Rojas probó desde afuera tras una mala salida del arquero albirrojo y reventó el palo izquierdo. Se salvó el Pincha.

#CopaDeLaLigaxTNTsports | ¡ERA UN GOLAZO! Matías Rojas metió un zurdazo con rosca impresionante, pero la pelota se estrelló en el poste. Andújar, inmóvil.#ESTRACxTNTsports pic.twitter.com/NDx2v90KW3 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 28, 2021

Desde el banco de suplentes llegaron algunas señales. En Estudiantes ingresó Mauro Díaz por Tití Rodríguez, para pararse libre delante del Corcho Rodríguez. Y más tarde Ángel González y el colombiano Sabbag. Del otro lado Carlos Alcaraz fue a la cancha para darle mayor fútbol al equipo en reemplazo de un apático Reniero. "Metete arriba, arriba", le gritó Pizzi no bien entró. Además Piatti y Moreno dejaron en campo un equipo más ofensivo, mucho más que en el inicio.

Estudiantes no pudo hacer valer su fuerza. Le siguió costando mucho la elaboración y en ese contexto tuvo que soltar a sus laterales para tener más gente en la generación. Y eso le hizo quedar mal parado en algunas contras. En una de esas, Rojas otra vez probó desde afuera y su remate pasó muy cerca del palo izquierdo de Andújar.

En los último minutos los dos equipos se soltaron un poco y por eso, cada ataque de Racing tuvo una réplica. Ángel González generó dos contras por la derecha, que no fueron bien terminadas, en ambas oportunidades por el colombiano Pablo Sabbag.

Así llegó el final del partido, un partido chato y demasiado estudiado, que le dejó a la Academia una buena sensación por recuperar un poco su nivel luego de dos primeras fechas muy flojas y una mueca de conformidad al Pincha, que sigue invicto y peleando con seriedad para meterse en la definición. Nada mal teniendo en cuenta de su flojo torneo anterior.

SÍNTESIS

Estudiantes (0): Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Fernando Tobio, Fabián Noguera y Nicolás Pasquini; Manuel Castro, Jorge Rodríguez, Juan Sánchez Miño y Lucas Rodríguez; Federico González y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski.

Racing (0): Gabriel Arias; Fabricio Domínguez, Leonardo Sigali, Lucas Orban y Lorenzo Melgarejo; Nery Domínguez; Tomás Chancalay, Leonel Miranda y Matías Rojas; Enzo Copetti y Nicolás Reniero. DT: Juan Antonio Pizzi.

Cambios: PT 24m Nazareno Colombo por Tobio (E). ST: 15' Mauro Díaz por L.Rodríguez (E) y Carlos Alcaraz por Reniero (R); 26m Ignacio Piatti y Aníbal Moreno por Miranda y Rojas (R); Pablo Sabbag y Ángel González por González y Castro (E); 32m Gómez por Arias y Joaquín Novillo por Orban (R).

Amonestados: Colombo, Lucas Rodríguez, Sabbag (E); Miranda (R).

Árbitro: Silvio Trucco

Cancha: Estudiantes

Comentario: Martín Cabrera