Supuesto abuso en una fiesta: la falta de denuncia complica la investigación

Tras conocerse la noticia de un presunto abuso sexual que involucra a uno de sus jugadores, el club Estudiantes de La Plata activó el Protocolo Institucional de Acción para la Prevención e Intervención ante situaciones de violencia de género y dispuso que Diego “Demonio” García no esté a disposición del entrenador Ricardo Zielinski hasta que “se avance en la investigación del hecho y se esclarezca lo sucedido” (ver suplemento deportivo).

La situación es complicada, ya que la joven que habría sido víctima del ataque no “instó a la acción penal”, esto quiere decir que no quiso formalizar la denuncia, ni accedió a que se le practicara el reconomiento médico legal previsto para este tipo de actuaciones. Por tratarse de un delito de instancia privada y ser la supuesta víctima mayor de edad, la justicia no puede investigar de oficio como si fuera un homicidio, lesiones o robo. A instancias de la fiscal Cecilia Corfield sí se abrió una causa caratulada “presunto abuso”, para poder avanzar rápido con la misma en caso de que la denunciante cambie de opinión, confirmaron fuentes judiciales.

Como informó este medio en su edición de ayer, los hechos habrían sucedido en una quinta del barrio El Rodeo, en el kilómetro 52 de la ruta 2, que futbolistas de Estudiantes habrían alquilado para hacer una fiesta, el 24 de febrero.

Según expuso la joven de 21 años, ella concurrió al lugar con amigas y pasaron allí todo el día, hasta que a la noche, mientras esperaba para entrar al baño, el jugador “la tomó del brazo, la introdujo ahí por la fuerza y la sometió sexualmente luego de tirarla contra la pared”, dijeron fuentes oficiales.

En ese movimiento la chica se golpeó el ojo izquierdo y “manifestó varias veces que no quería estar con él”, refiere el reporte.

El jueves pasado la joven sufrió un ataque de pánico y le reveló a su familia lo ocurrido, por lo que ellos la llevaron al gabinete de Delitos Sexuales de la DDI. Allí, según voceros oficiales, la joven comunicó que no quería avanzar con la causa.