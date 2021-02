Compraron una camioneta por internet, pagaron la seña y la vendedora los bloqueó

Estado impecable, muchos menos kilómetros recorridos de los que sugería el modelo y un precio tentador puesto que era cerca de la mitad de lo se ve en mercadolibre y sitios de compra y venta de vehículos. Para terminar de convencerse contactaron a la dueña, una mujer que por la voz aparentaba unos 50 años y que les contó una historia de apremio económico que la obligaba a "venderla ya". Con esos ingredientes se cocinó la estafa sufrida por un matrimonio de Los Hornos que por estas horas procura recuperar la seña que enviaron a la falsa vendedora y espera que la Justicia detenga ese mecanismo de estafas que incluiría alquileres en la Costa y otras operaciones.

La historia es la de Giorgina Moretti y su marido, que desde hace tiempo buscaban una camioneta Toyota Hilux de las que comunmente llamadas "modelo viejo", un vehículo conocido por su durabilidad más allá del paso de los años.

"Nos metimos en una página que se llama Marketplace, en Facebook y apareció la camioneta, modelo 2004, con 180 mil kilómetros recorridos y a 650 mil pesos", contó Giorgina a EL DIA.COM.

Muy interesados en las condiciones generales del vehículo, se contactaron vía internet y luego telefónicamente con una persona que figuraba como la dueña. "Nos contó que le habían hipotecado la casa y que tenía mucha urgencia en vender la camioneta. Nos digo que había otros interesados pero que si le mandábamos una seña nos la reservaba. Le transferimos el 10% del valor, es decir 65 mil pesos y quedamos en que al otro día viajábamos a Córdoba a terminar de pagarla y llevarnos la camioneta".

Para generarles más confianza la estafadora les envió una copia del título de propiedad del rodado y un certificado de dominio.

Pero la noche anterior al viaje la mujer se contactó con Giorgina y su esposo y les informó que su escribana le había comunicado sobre un "problema urgente" y que debían transferirle 300 mil pesos.

"Ahí yo empecé a sospechar y convencí a mi marido para que no le mandara más dinero. Enseguida se volvió a comunicar y nos dijo que no viajáramos a Córdoba, que ella estaba saliendo para La Plata y nos pidió que aunque sea le transfiriéramos 200 mil pesos, cosa que no hicimos", relató.

Después de una serie de comunicaciones con audios que quedaron grabados, la mujer de la camioneta los bloqueó. Los últimos audios tienen un tufillo a extorsión, siempre vinculados a la "necesidad" de que la pareja les transfiriera más dinero. A partir de ahí la pareja inició una búsqueda febril por las redes sociales y comprobó que la estafadora había dado de baja su perfil en Facebook, aunque seguía promocionando la venta de la camioneta a través de la plataforma Marketplace.

"Le hicimos la denuncia y le bajaron la cuenta pero averiguamos que con otras cuentas ofrece alquileres en la Costa, casas y otros supuestos servicios", dijo Georgina.

La estafadora se haría llamar Sulma (con S) Miguel y según Giorgina pertenecería a una comunidad gitana. "Nos dijo que estaba en Córdoba pero que era de Lincoln, provincia de Buenos Aires pero por el DNI que nos díó sería de Brandsen".

El caso se suma al de las estafas por internet, esta vez relacionadas con la compra y venta de vehículos a precios tentadores. Giorgina anticipó a EL DIA.COM que hará la denuncia en la fiscalía en turno.

"Nos da mucha bronca por los 65 mil pesos que pusimos pero más por la estafa", señaló.