Realizaron caravana en La Plata "contra los despidos en IOMA"

Trabajadores de IOMA realizaron hoy en La Plata una caravana con distanciamiento social en rechazo a los despidos en la obra social y en contra de distintas irregularidades en el manejo de la misma. Los manifestantes llegaron en este marco a Plaza Moreno donde expusieron el reclamo

E Secretario Unico de Profesionales de Trabajadores y Técnicos del IOMA (SUPTTIOMA), Idelmar Raúl Seillant, dijo que "nos convoca la situación que estamos viviendo, nosotros hemos sido despedidos del IOMA por denunciar la corrupción, y eso trae como consecuencia de que los afiliados pierdan por lo menos la defensa que venimos haciendo en las pérdidas y prestaciones y en la reivindicación de muchos derechos que se están perdiendo".

El gremialista sostuvo que "aparte hacer visible ciertas políticas que nosotros vemos que no son así. Se tomó una decisión en contra de todos los procesos democráticos porque solamente en la dictadura han descabezado un gremio"

"Hoy en día, por como está la institución, vemos que se está perdiendo la obra social. Los afiliados todos los días hacen cola porque no tienen las prestaciones. Hoy en día prácticamente no hay una prestación que no tengan que pagar", manifestó.