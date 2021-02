Fabricantes de vacunas ya desarrollan nuevos diseños contra las cepas del coronavirus

Tras conocerse la existencia de cepas más peligrosas del coronavirus a partir de estudios recientes, los fabricantes de vacunas en todo el mundo comenzaron a trabajar en diseños más eficientes para combatir la pandemia. En ese sentido, evalúan para el corto plazo una competencia permanente entre la capacidad de fabricar vacunas y las mutaciones que pueda adoptar el virus.

La decisión de las firmas de profundizar las investigaciones cobraron mayor énfasis tras conocerse nuevas cepas de Reino Unido, Sudáfrica y Brasil. Las alarmas se encendieron a partir de estudios que indicaron que las vacunas que funcionan con el Covid-19 no son tan efectivas contra la cepa sudafricana.

Al respecto, se conoció que las farmacéuticas Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson y Novavax se encuentran trabajando en nuevos diseños que se enfoquen particularmente en las variante sudafricana del coronavirus, la cual ya se ha detectado en varios países, entre estos, Estados Unidos.

Según la prensa internacional también trabajan en nuevas vacunas Moderna y Novavax. En el caso de la británica GlaxoSmithKline PLC estaba negociando una asociación con la alemana CureVac, donde las inversiones iniciales para encarar nuevos proyectos de vacunas oscilan en 181 millones de dólares. Por su parte, AstraZeneca/Oxford desarrollan una nueva versión de su vacuna que podría estar disponible hacia mediados de 2021.

Mene Pangalos, vicepresidente ejecutivo de investigación y desarrollo de biofármacos de AstraZeneca, dijo que el laboratorio estaba trabajando en vacunas contra las variantes que vayan surgiendo y que quieren tenerlas listas "lo más rápido posible".



"Estamos trabajando muy duro y ya estamos hablando no solo de las variantes que tenemos, sino también de los estudios clínicos que debemos realizar", según consignó el diario The Telegraph.



En tanto, Andrew Pollard, director del Grupo de Vacunas de la Universidad de Oxford, consignó que sería un "proceso corto" en comparación con el desarrollo de la primera vacuna contra la Covid-19 que ya se está utilizando en el Reino Unido.



En declaraciones a la BBC, Pollard advirtió que las variantes del coronavirus probablemente evolucionarán para evadir la inmunidad humana.



"La biología de estos virus es que van a evolucionar para poder evadir la inmunidad humana. Es probable que muchas de las nuevas mutaciones que estamos viendo permitan la transmisión continua en el futuro", agregó



La actualización podría usarse como refuerzo para las personas que ya han recibido una vacuna diferente o podría usarse sola para quienes aún no están vacunados, de acuerdo a la información divulgada.



La creciente evidencia sugiere que una mutación encontrada por primera vez en la variante sudafricana del virus SARS COV-2, y que ahora está apareciendo en otros lugares, puede reducir la eficacia de las vacunas actuales.



Para superar esto, los laboratorios dicen que ya están trabajando para actualizar sus vacunas porque necesitan ser extremadamente específicos para ofrecer la mejor forma de protección contra el virus,