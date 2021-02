Caranta: “Es un gran desafío dirigir a Instituto”

El flamante entrenador de Instituto de Córdoba, el exarquero Mauricio Caranta, aseguró ayer que dirigir al primer equipo del club “es un desafío muy grande”, agradeció a la directiva y propuso como objetivo “tener una identidad como institución”, y en lo deportivo adelantó que quiere “un plantel comprometido y trabajador, con ganas de mejorar. Han pasado muchísimos años desde que me fui. Me formé, me llenaron de valores. Me tocó pasar por varios clubes y los llevé a dónde estuve”.