Sarlo: "Prefiero morirme ahogada de Covid antes que aceptar una vacuna por debajo de la mesa"

Beatriz Sarlo dejó a los presentes con la boca abierta cuando se refirió a un hecho de corrupción y la vacuna Sputnik V.

La escritora e intelectual afirmó que le ofrecieron la vacuna rusa "por debajo de la mesa" y que rechazó. "Prefiero morirme ahogada de Covid", aseguró.

La entrevista le fue realizada en el programa de TN A dos voces. Allí se hablaba de la corrupción dentro de la política argentina luego de conocida la reducción de la condena del exvicepresidente Amado Boudou. Junto a ella estaban Mariano Recalde y la dirigente platense Victoria Tolosa Paz, ambos del Frente de Todos, y Hernán Lombardi y Adolfo Rubinstein, de Juntos por el Cambio.

Sarlo se refirió a la postura que debe tener la persona que esté frente a un acto de corrupción, caso contrario se convertía en un cómplice más.

"No puede ser que los políticos y los intelectuales estemos metidos absolutamente en una discusión sobre la corrupción. Tiene que haber un acuerdo político e intelectual para que aquellos que hayan delinquido vayan presos, se llamen Amado Boudou, Cristina Kirchner, Mauricio Macri o el Espíritu Santo, sin importar su naturaleza humana o transhumana", dijo ella.

Y sentenció, en referencia al caso Boudou: "No puede ser que se ponga en discusión sobre si alguien va a ser juzgado, la condena o la posible condena, y si tiene derecho a un curso de filosofía".

Fue ahí cuando inrervino Recalde: "Otro de los acuerdos que deberíamos lograr es no condenar a través de los medios de comunicación y que los delitos cometidos por Beatriz Sarlo, Marcelo Bonelli o quien sea, sean juzgados en el Poder Judicial".

Sarlo lo dejó terminar y no dudó en decirle "Por el momento, no cometí ninguno. Incluso me ofrecieron la vacuna por debajo de la mesa y dije: 'Jamás, prefiero morirme ahogada de Covid'. Así que por el momento, ninguno".