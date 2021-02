Pepitas pistoleras: Dalma y Gianinna, a pura amenaza e insulto en las redes

“Lo que se hereda no se roba” dice el dicho popular que, en este caso, aplica a la perfección en Dalma y Giannina, quienes heredaron esa característica camorrera y compadrita de su papá, Diego Armando Maradona, fallecido el pasado 25 de noviembre. Las hermanas, dobladas por el dolor, batallan entre insultos y amenazas contra el último entorno de su padre y, en el medio, no dudan en enfrentarse contra periodistas, medios, seguidores y cualquiera que se atreva a cuestionarlas.

Pepitas pistoleras de la virtualidad, las hijas que el Diez tuvo con Claudia Villafañe hacen catarsis familiar en Twitter, una de las redes sociales que las hace tendencia casi a diario por sus incendiarias declaraciones y todos los rebotes que generan.

Sus últimos posteos tienen que ver con la viralización de los polémicos audios entre el médico y la psiquiatra de su papá, en el que hablan con liviandad sobre la posible Muerte de Maradona (“el gordo se va a cagar muriendo”, se lo escucha decir a Leopoldo Luque) y en los que analizan posibles acciones por su praxis medicinal (“tengo miedo que me quieran empomar por los remedios”, se la escucha decir a Agustina Cosachov), entre otros temas.

“Van a caer uno por uno y aunque sea muy difícil vos también vas a caer MM!”, es uno de los últimos y furiosos tuits de Dalma que, además de títulos en portales, generó una reacción adversa a la que quizás imaginó: los tuiteros, quizás cansados de estos ataques de ira de la actriz, se lo tomaron a chiste y empezaron a adjudicar destinatarios disparatados para esas enigmáticas iniciales MM que, ya sabemos todos, refieren a Matías Morla, abogado y amigo de su padre. “Dalma, todo bien con que caigan todos, pero ¿qué culpa tiene Mauricio Macri en todo este lío?”, fue uno de los comentarios que más gustó en la plataforma, aunque también fueron sensación los que le acreditaron la “amenaza” de Dalma a Mariano Martínez, a Matías Martin, a Marilyn Manson y hasta a nuestro prócer nacional: Mariano Moreno .

Pero Dalma es de mecha corta y enciende rapidísimo. Sube sus niveles de furia en apenas segundos y, en la misma jornada, regaló otros posteos del mismo nivel.

“No voy a parar porque es lo menos que puedo hacer! Me duele por vos ver a algunas personas aliadas a esos HDP! YO NO VOY A PARAR!”, avisó la madre de Roma, y tiró con munición pesada contra el último médico de Diego y, de paso, contra su villano preferido: Morla.

“Luque sos un hdp y ojalá se haga justicia pero no ignoremos que la persona que se lo presenta a mi papá, lo contrata y le paga un sueldo es Matías Morla! Yo acabo de escuchar los audios entre Luque y la psiquiatra y vomité! Lo único que le pido a Dios es que se haga justicia!”, tuiteó.

Van a caer uno por uno y aunque sea muy difícil vos tmb vas a caer MM! — Dalma Maradona (@dalmaradona) February 2, 2021

Aunque tiene una legión de seguidores que la aman porque, primero, amaron a su padre, en la misma medida tiene detractores que le cuestionan sus descargos virulentos en público. “Todos los días y a toda hora abren el conventillo? Que vergüenza, ventilan todo en las redes y lo dejaron morir solo como a un perro…”; “Están nerviosas porque saben que van a tener que devolver y repartir lo que le sacaron al padre”; “Antes no hablabas de nada, tirabas la piedra y escondías la mano. Ahora entiendo que era porque sabías que por atrás salía el Diego tirándote la artillería pesada. Y claro cuando el gato no está…” son algunos de los duros mensajes que algunos de sus críticos seguidores le dejan.

Y Dalma, que no se calla nada, explica por qué ventila todos los trapitos sucios a los que la acusan de ser adicta al quilombo y a las redes sociales: “Expongo temas de mi vida privada pq es la única forma que tengo de defenderme de las MENTIRAS que hablan 24/7 en tv! Adicción tengo entendido que es algo que no podés dejar y yo puedo vivir perfectamente sin redes! Me parece mucho menos sano opinar de vida de alguien sin conocerlo”.

“Expongo mi vida privada porque es la única forma que tengo de defenderme de las mentiras”

Además de darle a Morla y Luque, las amenazas e insultos también son constantes para Rocío Oliva (“no hables más de mi familia porque empiezo a hablar de la tuya…”, la intimó) y periodistas como Luis Ventura o Jorge Rial que, en las últimas semanas, han hecho sus programas hablando de su clan.

“Te llegará tu carta documento correspondiente por mentir sobre mi persona! ME AGOTASTE LA PACIENCIA! Espero no te hagas el boludo y la recibas!”, intimó a Ventura y a Rial lo trató de mercenario y “operador” al recriminarle que “lucraba” con la emisión de audios viejos de su padre. “Cagones violentos no les tengo miedo! Yo hablaba con mi papá cara a cara! Nunca lo filme ni le publique un audio!”, lanzó Dalma.

Y Gianinna no se queda atrás.

“Una vez más puedo estar muy orgullosa de ser LA LOCA, HIJA DE PUTA, mala mina/hija/mamá. Nunca me calle con quienes yo necesitaba decirles lo que veía. A mi no me lo contó ningún allegado, ninguna FUENTE. Yo viví cosas que no se las deseo ni siquiera a ellos”, escribió en las últimas horas la madre de Benjamín Agüero, y avisó: “Les juro que voy a ir UNO X UNO”.

Sus seguidores no condescendientes le retrucaron: “Tendrías que haber ido antes!! Y no hubiera muerto solo. Rodeado de delincuentes”; “Qué pena que no fuiste UNO X UNO cuando tu padre estaba con vida”; “Llegaste tarde”. Pero vale aclarar, también, que son muchos los que la apoyan, al igual que a su hermana, y les dejan mensajes cariñosos.