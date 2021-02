Ladrones dispuestos a todo tienen en jaque a los vecinos de Villa Elisa

La inseguridad sigue golpeando fuerte en Villa Elisa, con hurtos o arrebatos de bicicletas a plena luz del día, entraderas, escruches y robos a mano armada, por citar algunas de las modalidades delictivas que emplean los delincuentes y que, según afirman los propios vecinos, “nunca pasan de moda”.

Justamente, el último método mencionado fue el que emplearon dos sujetos el pasado miércoles en un sector de esta localidad para intentar apoderarse del auto de un hombre que se disponía a disfrutar con amigos de un partido de pádel. Y terminó baleado.

Todo sucedió alrededor de las 21, en las inmediaciones de un complejo deportivo ubicado en 25 y 417. Como precisó la víctima a este diario, después de estacionar su vehículo, un Honda City, controló que todo estuviera en orden, tomó su paleta, botella de agua y la toalla y cuando se disponía a bajar del auto fue abordado por dos sujetos que se lo impidieron.

“No los vi venir. Siempre miro cuando estaciono el auto porque acá en Villa Elisa se ha puesto muy jodida la mano. Si bien presté atención, igual me terminaron sorprendiendo. Para resumirlo, salieron de la nada”, dijo el damnificado (que pidió mantener su identidad en reserva) todavía dolorido y en plena recuperación tras recibir un disparo en la pierna izquierda y un culatazo en la cabeza.

Según detalló, en todo momento demostró tener voluntad de bajar del coche para que se lo pudieran llevar, razón por la cual no se explica por qué se ensañaron tanto a punto tal de apuntar y apretar el gatillo a quemarropa.

“Todavía no entiendo por qué me dispararon. En todo momento me mostré dispuesto a darles el coche. No ofrecí ningún tipo de resistencia. Es más, llegué a decirles ‘tranquilos muchachos, llévense el auto, no hay problema’”, destacó.

El vecino está “completamente seguro” de que el tiro “no se le escapó” al delincuente que lo encañonaba. “Me apuntó y me gatilló, eso lo tengo muy claro. Ahora podría no estar contándola. Porque el proyectil pudo haber ingresado por cualquier parte del cuerpo y matarme. Incluso en la pierna, donde me pegaron, la bala pasó muy cerca de una arteria y me podría haber desangrado. Los médicos me dijeron que tuve suerte. ‘La sacaste barata’, me lo resumió uno de los profesionales que me atendió”, destacó la víctima.

En la misma línea recordó que, tras la detonación, a diferencia de lo que esperaba, los delincuentes escaparon y lo dejaron herido en el interior del vehículo. “Después del disparo pensé que me iban a sacar a la fuerza del coche; esperaba golpes y más agresiones, pero no. Terminaron huyendo. Yo creo que por lo alterados que estaban, actuaban bajo el efecto de alguna sustancia”, recordó el vecino.

Quienes a esa hora se encontraban en el complejo deportivo salieron a ver qué sucedía tras el disparo y los bocinazos y fue ahí y entonces que se enteraron del ataque.

“Una ambulancia me llevó al Hospital San Roque y me curaron. Afortunadamente para mi, el disparo no me provocó ningún otro daño más que las dos heridas (los orificios de ingreso y salida) que me quedaron en la pierna”, reseñó.

Sobre la situación de inseguridad que se vive en la zona, señaló que “pese a que no opuse resistencia, igual me dispararon. Siento que estamos a la buena de Dios. Cada día nos enteramos por los grupos de WhatsApp de que los vecinos se siguen convirtiendo en víctimas. Siento que estamos desprotegidos”.

ROBO EN UNA CARNICERÍA

Puede dar fe de lo mismo la propietaria de una carnicería ubicada en 3 entre 46 y 47, de Villa Elisa, quien sufrió un durísimo golpe en sus finanzas el jueves pasado luego de que un ladrón ingresó en su local y le robó una suma de dinero que tenía destinada para el pago a proveedores.

Según contó la víctima a este diario, todo pasó en menos de un minuto. “Me fui al depósito para buscar los tachos de cebo ya que supuse que podía llegar a pasar el camión que lo junta. Bastaron esos segundos para que una persona abriera la puerta del local, avanzara hacia el mostrador y me sacara la plata que tenía para pagar al camión de la carne y al productor de pollos”, explicó. Si bien no precisó la suma que le sustrajeron, sí detalló que “no llegó a ver al ladrón” y que descubrió de inmediato que le habían sacado el dinero porque había algunos billetes de baja denominación tirados en el suelo.

La comerciante sostuvo que “la situación de inseguridad es insostenible” al tiempo que añadió que “para el negocio fue un golpe tremendo que prácticamente obliga a empezar de cero”.

“Antes los vecinos salían a tomar mates a la vereda y ahora están encerrados y con las rejas cada vez más altas. No queremos vivir así, pero es tanta la cantidad de robos que no queda otra opción”, indicó una clienta de la víctima.

Una comerciante fue asaltada en su local de 3, 46 y 47. Y abundan los robos callejeros a toda hora

PARÓ Y LE ARREBATARON LA BICI

A raíz de esta serie de hechos de inseguridad que vienen golpeando a Villa Elisa, vecinos de distintos sectores decidieron reunirse ayer en Centenario y Arana para que visibilizar su reclamo por medidas orientadas a reducir el nivel de delitos. Fue en ese marco que EL DIA dialogó con una vecina a la que le robaron la bicicleta cuando intentaba reponerse tras sentir un fuerte dolor en la rodilla.

“Venía circulando por Centenario entre 46 y 47, cuando sentí un fuerte dolor en la rodilla. Era tan intenso que, casi, me obligó a bajarme y sentarme en un banco. Estaba esperando que se me pasara cuando vi que un hombre avanzaba hacia mí”, contó.

La víctima recuerda que en la siguiente escena vio pasar al hombre muy cerca suyo y a paso normal y que en cuestión de un segundo, cuando parecía que iba a seguir de largo, agarró el manubrio de la bici, avanzó unos metros, se subió y escapó andando. De nada sirvieron los gritos que ella lanzó desesperada alertando a los transeúntes y automovilistas que a esa hora pasaban por allí. El hombre avanzó rápidamente por Centenario hasta que la víctima, que intentó perseguirlo pese al fuerte dolor que sentía, lo perdió de vista.

“Un policía que andaba patrullando la zona me dijo que lo iba a seguir pero hasta ahora no tengo novedades. Era mi herramienta de trabajo porque me trasladaba de un lugar a otro a cumplir con mis labores. Ahora todo me cuesta más”, señaló.

En la esquina de Centenario y Arana, los vecinos se reunieron ayer con el objetivo de visibilizar su reclamo para que este tipo de hechos no sigan ocurriendo.

El impulsor de la reunión, Héctor Tassino, indicó que “estamos organizando una movilización porque ya se agotaron todas las instancias para encontrar solución a la problemática. Dialogamos con el Ministerio de Seguridad y las respuestas que nos dan es que en marzo nos darán tres patrulleros”.

“Es tremendo como está; hasta que no hagan algo contundente esto no va a cambiar. Creo que (el ministro de Seguridad Sergio) Berni hizo un mal diagnóstico como médico y una mala receta. Y la verdad es que si acá no se hace una cirugía, esto se encamina a ser terminal”, concluyó.