Harán “alarmazo” en City Bell para visibilizar la ola de atracos

Un amplio sector de City Bell realizará el próximo lunes un “alarmazo” en reclamo por la creciente inseguridad que afecta a la zona. María Eugenia, una de las organizadoras de la movida, señaló que “ya hace años que venimos desbordados. Lo más límite que nos tocó vivir como vecinos fue lo del abuelo de 27 y 473 (un jubilado mató a un ladrón en el marco de un asalto). Ahí nos movilizamos, lo visibilizamos, pero nada alcanza, nada sirve”.

Según explicó, “lo que vemos es que la inseguridad está cada vez más descontrolada. Nos ayudamos solamente entre los vecinos, pero no nos podemos exponer tanto”. En esa línea, agregó que “los funcionarios nos escuchan, nos abren las puertas, pero queda en eso… lo mismo el comisario. No hay acción, no hay prevención y no hay resultados para que estemos más seguros”.

Por otro lado, afirmó que “esto es una bola que llegó a que no haya horario para los robos. Te abren un alambrado y se te meten en el terreno esperando a que salgas, o te siguen con la moto y entran cuando estás ingresando el auto”.

Sobre el reclamo, María Eugenia detalló que está previsto para las 21 del lunes: “Por el aislamiento, para no dejar nuestras casas y hacerlo lo más pacíficamente posible, por espacio de un minuto vamos a hacer sonar alarmas vecinales, bocinas y alarmas de autos”. Y remató: “Tratamos de advertir y cuidar al vecino; por eso queremos que este ruidazo sea nuestra voz”.