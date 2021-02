Cinthia Fenández anunció que se dedicará a la política y será candidata a diputada

Cinthia Fernández dio la bomba política del día al afirmar que comenzará a formar parte del espacio partidario "Somos Vida", el cual ya tiene entre sus filas a Amalia Granata. Así lo confirmó Fernández en el programa Los Angeles de la Mañana donde es columnista. El dato dejó atónitos a sus compañeras de trabajo, ya que nadie lo esperaba. Incluso duraron de la veracidad de los dichos. Pero lo que dijo es verdad.

"Recibí la propuesta hace unos 5 meses pero me costó... la realidad es que me daba cosa porque no tengo una formación política pero también es cierto que hay mucha gente que se dedica a eso y tampoco la tiene... yo me voy a preparar", expresó Cinthia Fernández.

Y agregó que "me quiero focalizar en el tema de familia, a la ley de adopciones. Mi amigo César Carozza, que es abogado, me va a asesorar y ayudar en todo esto. Más adelante me gustaría estudiar Ciencias Políticas pero en principio voy a prepararme para esto".

Sobre su candidatura la bailarina dijo que no se siente del todo preparada para tamaño desafío. No obstante se mostró con confianza y dispuesta a formarse en esta nueva faceta. "Hay que dejar de lado los prejuicios. Siempre fui una mujer de opiniones fuertes y me parece que eso puede ser muy positivo", señaló.

Se trata, al parecer, de una proyección ambiciosa, ya que desde el vamos Fernández aseguró que será candidata nada menos que a diputada provincial.