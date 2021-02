Hebe de Bonafini criticó a los supermercados y llamó a “suplantar la carne por arroz, garbanzos y lentejas”

Hebe de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo, criticó a los supermercados luego de que circularan una serie de imágenes de la carne “a precios populares” de muy mala calidad y llena de grasa.

“Nosotros tenemos que aprender a suplantar la carne, con algunas cosas, no te digo todos los días. Tenemos que aprender a comprar. Ahora empecé a ver las diferencias de los precios. Tenemos que aprender a caminar, hay que buscar precios. Hay muchas cooperativas que venden de todo baratísimo”, precisó.

“Conseguí la bolsa de yerba para hacer mate cocido a $30 el kilo, de muy buena calidad. La gente la compra para tomar mates, está bien, tenés que comprar una bolsa de 10 kilos pero te imaginás lo que te ahorrás. La comprás entre dos o tres y la dividís”, añadió.

Luego indicó: “Me pareció muy bueno lo que dijo el ministro de Economía (Martín Guzmán), que para los sueldos no puede haber techo. Que los sueldos tienen que ser mejores que los aumentos de las mercaderías. Los supermercados son siempre los que ganan. Con esto de la carne y toda esta historia...”.

Bonafini, además, remarcó: “Tenemos que aprender a comprar, a suplantar. La lenteja, la quinoa, los garbanzos, tienen muchísimas vitaminas y muchísimos proteínas. Está bien tenemos que cocinar más que la carne, más que el churrasco y el asadito de vez en cuando nos gusta, no digo que no. Pero no estemos centrados en comprar carne y vivir de la carne”.

Por otro lado, recordó: “Piensen que los chinos, los coreanos y los vietnamitas vivieron la guerra comienzo arroz. Nosotros tenemos que aprender a comprar para ayudar. Así ayudamos al Gobierno a que se de cuenta de que el supermercado es una estafa. Que la carne la tendrían que vender todos, los carniceros y los supermercados”.

Volviendo a su crítica a los supermercados, lanzó: “¿Cuántas veces el almanecero o el carnicero de barrio te da una mano? Los supermercados siempre los ponen altísimos. No compremos la fruta que no es de estación. Cuando una cosa es cara decir ‘no la compro, ya se van a encargar de rebajarla’. Si todos decimos que a ese precio no la vamos a comprar, las manzanas se la van a tener que comer ellos”.

Y añadió: “Compremos duraznos que están más baratos, compremos bananas. Pero que no se nos ocurra comprar manzanas rojas porque no se pueden pagar esos precios. No estoy diciendo nada del otro mundo, estoy hablando como una ama de casa que he sido toda la vida que he ahorrado mucho para vivir un poco mejor. No nos empeñemos en comprar carne. Si hay pueblos que se han alimentado a eso -arroz, garbanzos, cus cus y lentejas-, ¿por qué nosotros tenemos que comer todo el día carne? Los únicos que se llenan de oro son los supermercados. Peleemos y luchemos para que pongan mercados como el central en la Capital Federal”.

Por último, dijo: “Inventemos otras cosas y pidamos que haya de esas cosas. Yo hace años que no voy a un supermercado, y no voy a ir. Hay que hacerles boicot. Les tengo bronca porque hay muchas cosas que pasan y la gente no lo sabe”.