¿Quién es la famosa que denunciará a su vecina por el ataque que sufrió su perro?

Mientras cumple con la cuarentena al regreso de sus vacaciones en Miami, Yanina Latorre reveló que denunciará a una vecina de su country en Pilar por un ataque que sufrió Totó, su caniche de 12 años. "Mis vecinos son divinos, son rescatistas y tienen un perro malo, asesino, que no tendría que estar acá porque el reglamente interno del barrio dice que no puede haber razas peligrosas", empezó la panelista de "LAM" y aseguró que su mascota iba caminando suelto por la calle cuando fue agredido por el otro animal, que le provocó una lesión en las cuerdas vocales y distintas heridas.

Y reveló que al momento del ataque su perro estaba al cuidado de Rosa, su empleada doméstica, quien creyó que estaba muerto. Afortunadamente, otras vecinas intervinieron en la pelea y le salvaron la vida a Totó, que fue llevada por Diego Latorre de urgencia a un clínica veterinaria. "Creemos que no tiene ningún órgano comprometido más que las cuerdas vocales. Se salvó de milagro", insistió la mediática y aseguró que el animal tiene "agujeros" en el cuello y el pecho.

"Me da una culpa terrible pero no puede seguir acá este perro. Me hablaron varios vecinos que también fueron atacados por él", agregó Yanina y explicó que ocasiones anteriores, la vecina le pidió a su marido que alejara a Totó y a Polito, su otra mascota, del frente de su casa, por temor a que su perro los atacara. Por último, la panelista mostró al perrito, visiblemente decaído y vendado para evitar que sus heridas empeoren y destacó que toda su familia está muy preocupada por su salud.