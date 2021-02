Lo quisieron estafar en nombre de una compañía de telefonía celular: la denuncia de un vecino de Tolosa

Un vecino de La Plata fue otro de los casos de intentos de estafa, en una comunicación que le llegó de parte de una compañía de telefonía celular ofreciéndole unas mejores y en su servicio de telefonía e internet.

Desde Movistar le enviaron un mensaje por WhatsApp pidiéndole algunos datos personales que hicieron que se encendiesen las alarmas, sobre todo porque él no había solicitado ningún cambio. Y encima él es titular de una cuenta en Personal.

"Me puse a averiguar en Movistar y me confirman que no tengo nada pedido. Y si miran el WhatsApp piden DNI, domicilio y un montón de datos personales", contó Leonardo, un vecino de Tolosa que alerta a los demás que puedan sufrir el mismo tipo de mensaje.

"Esto se lo envío para que los vecinos estén atentos en no brindar datos y no responder", agregó.

Lo curioso del caso, entre sus varias particularidades, es que la línea que intentó comunicarse con este vecino es de Claro y no está en funcionamiento.