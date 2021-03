Kicillof: "La pandemia no mató nuestros objetivos"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró hoy que la pandemia de coronavirus "no mató nuestros sueños y los objetivos de Gobierno", sino que, por el contrario, desde la gestión están "poniendo los cimientos para construir la provincia de la pospandemia".



"No me va alcanzar la vida para agradecer a los trabajadores y las trabajadoras de la salud, su trabajo heroico evitó una tragedia mayor", afirmó Kicillof al inaugurar la Asamblea Legislativa en la provincia de Buenos Aires, que dejará inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias de la Legislatura.

Kicillof, anunció hoy su decisión de "desdolarizar las tarifas de los servicios públicos".



"Quiero acompañar a nuestro presidente (Alberto Fernández) en Nación, y nosotros lo haremos en Provincia: vamos a desdolarizar las tarifas de los servicios públicos, no puede ser que sean pagadas en dólares", remarcó.

También anunció hoy que en el marco del plan penitenciario previsto hasta el 2023 se van a construir "12 mil plazas más" en las cárceles provinciales.



"Inauguramos en lo que va del año 1.222 nuevas plazas y en 4 años de la gestión pasada sólo 1.000", graficó en su mensaje .

