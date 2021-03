La Superliga toma forma y los equipos, con fuerte presencia argentina, se ponen a punto

Está más que claro que el COVID-19 pateó el tablero del rugby a nivel mundial y la Argentina, con la desintegración de Jaguares, fue el país más afectado ¿Por qué? Porque decididamente el primer equipo profesional de nuestro país, que venía ni más ni menos de jugar la final del torneo más importante en la constelación ovalada, el Súper Rugby, literalmente, desapareció. Emigraron 30 de sus jugadores a Inglaterra, Francia, Italia y Australia. Gonzalo Quesada, su entrenador, se mudó a París para dirigir al Stade Francais y todo lo que brilló en algún momento, se escurrió entre los dedos como arena fina.

“Jaguares XV quiere ser protagonista todo el torneo, hay buenos jugadores”

Nacho Fernández Lobbe

Jaguares XV

Así como también varios sponsors que sostenían toda la estructura del Alto rendimiento de la Unión Argentina. Por lo que el escenario cambió abruptamente obligando a los dirigentes a barajar y dar de nuevo. Y quizás como ocurrió desde siempre con Sudáfrica, que motorizó cada proyecto e inserción argentina en el mundo; de la misma forma ahora nuestro país actuará como “viento de cola” para que el rugby de la región logre la competencia y el desarrollo que necesita para crecer dentro de un contexto mundial tan incierto como impredecible.

Es así que desde Sudamérica Rugby se apostaron todas las fichas a un torneo que de movida aparece como muy interesante, que tendrá su segunda edición este año y es muy probable que sea la única competencia de primer nivel que se de en esta parte del planeta ovalado. La Superliga Americana de Rugby se disputará en dos sedes a modo de “burbuja”: primero en una serie 5 jornadas en Chile (todos contra todos), jugando cada cuatro días, primero en el Estadio Municipal La Pintana de Santiago (2 fechas), para pasar luego a jugar en el Elías Figueroa de Valparaíso (tres fechas) y luego, repitiendo la experiencia, toda la acción pasará a centralizarse en el estadio Charrúa de Montevideo, dónde se dará la segunda fase de partidos, incluidas las semifinales y la gran final.

La competición dará inicio el 16 de marzo y culminará el 15 de mayo. Empiezan todos contra todos

Las franquicias que tomarán parte son Jaguares XV (Argentina), Selknam (Chile), Peñarol (Uruguay), Cobras XV (Brasil), Olimpia Lions (Paraguay) y Cafeteros Pro (Colombia) y la gran particularidad es que todos los entrenadores que dirigirán a los equipos participantes son coachs argentinos. Además, sacando a los players de Jaguares XV, los demás equipos contarán con muchísimos compatriotas siendo parte.

El kick off se dará el 16 de marzo y finalizará el 15 de mayo, en un formato que tendrá a los conjuntos chocando todos contra todos y que además expondrá, como ya fue dicho, rondas semifinales y una final, en lo que de movida, es el gran proyecto de desarrollo regional que pretende poner un escalón arriba a todo el rugby en Sudamérica (se transmitirá por TV a todo nuestro país por la señal de ESPN) y justamente el presidente del ente que rige la ovalada en la región, el uruguayo Sebastián Piñeyrúa dijo que: “El gran objetivo es que los jugadores puedan volver a jugar al rugby, generando en el ámbito de la región lo que había comenzado a gestarse con la Superliga el año pasado”. A lo que agregó respecto a la situación sanitaria dada por el COVID-19: “Siempre pondremos como prioridad la salud y el bienestar de los participantes, por lo que usaremos dos sedes fijas para poder tener burbujas sanitarias y facilitar la protección de cada uno de los jugadores, cuerpos técnicos y staff del torneo”.

“Hay buenas sensaciones, es un orgullo que me hayan convocado para el proyecto”

Nicolás Bruzzone

Selknam

En otro sentido, el ex DT de Los Pumas, el tucumano Daniel Hourcade (actual Gerente de Alto Rendimiento de Sudamérica Rugby) dijo: “Después de un año atípico, estamos generando en jugadores de elite de seis de nuestros países miembro, la posibilidad de jugar rugby del mejor nivel posible en nuestra región, en un ámbito de alto rendimiento con los más altos estándares de juego y de control sanitario”, por lo que el torneo será sin dudas “la gran apuesta ovalada” en la región.

LOS ENTRENADORES ARGENTINOS DE LA LIGA

Las rondas de charlas para este informe comenzaron con el Head Coach de Selknam, Nicolás Bruzzone quien desde Chile comentó: “Hay buenas sensaciones en torno a lo que se viene; hace un tiempo que estoy trabajando con la Federación de Chile y que ahora me hayan convocado para estar con Selknam es un orgullo y una gran oportunidad”, dijo ex jugador de Los Pumas formado en el club Universitario de Santa Fe que entre otras cosas sumó: “Tenemos que trabajar más en la obtención. Me gusta tener el control del juego. También, con lo que es conocido en lo que ya se ha trabajado aquí con Pablo Lemoine (ex jugador de Uruguay); también con el Seven sabemos que hay jugadores que les gusta tener la pelota y lo hacen de buena manera”.

“Es muy lindo lo que está por empezar, el formato es bueno y es en la región”

Pablo Bouza

Peñarol

El viaje imaginario trasladó el informe hasta la ciudad brasileña de San Pablo, dónde Emiliano Bergamaschi quien es el DT de los Cobras XV, el equipo que Brasil Rugby pondrá a competir en esta Superliga que se viene; es así que el nacido en Paraná aseguró: “Sin lugar a dudas, el objetivo de la Liga, es imitar el gran desarrollo que tuvo el rugby argentino en los últimos años. Es el gran desafío que hay desde Sudamérica Rugby y la verdad es que estamos todos muy focalizados en eso y hay muchas esperanzas que con el tiempo se desarrolle algo lindo en la Región”.

Bergamaschi, quien fue parte del staff de Los Pumas en Inglaterra 2015, además comentó: “Encontramos en Brasil un grupo de jugadores muy ilusionados, que trabajan muchísimo y que tienen un gran sueño: jugar una Copa del mundo con su seleccionado. Todo finalmente gira en torno a eso, así que la experiencia en la SLAR apunta en esa dirección”, sumó el entrerriano formado en Estudiantes de Paraná.

“Trabajamos para tener una buena obtención y mejorar la defensa”

Rodolfo Ambrosio

Cafeteros Pro

“HAY QUE APROVECHAR TODO ESTO PARA DESARROLLAR JUGADORES”

Ahora la ovalada vuela rápidamente hacia Montevideo donde la toma el rosarino que surgió de Duendes y fue mundialista con Los Pumas, Pablo Bouza. El DT que también trabajó junto a Daniel Hourcade en la selección argentina, es desde hace dos temporadas el máximo responsable de Peñarol, la franquicia uruguaya que saldrá a verse las caras a nivel continental en la SLAR: “Es muy linda la competencia que está por empezar, el formato está muy bueno y lo más importante será que la región le saque provecho al máximo. Hay que aprovechar todo esto para desarrollar jugadores”. A lo que agregó en la continuidad de la charla: “Después de un año donde la virtualidad fue lo que más se usó, ahora por fin vamos a jugar un poco. Como te dije, tuvimos mucho Zoom, mucho video, pero en la cancha nada. Así que ahora toca disfrutar. La competencia no va a ser el Súper Rugby de un día para el otro, pero va a estar lindo y le tengo mucha fe”.

“Encontramos en Brasil un grupo de jugadores muy ilusionados, que trabajan mucho”

Emiliano Bergamaschi

Cobras XV

Continuando con el imaginario viaje entre ciudades sudamericanas, ahora la entrevista marca su punto cardinal en Asunción donde Raúl Pérez, Head Coach de Olimpia Lions de Paraguay tomó la posta y dijo: “Se nota mucho que los chicos saben que se viene la etapa de poder disfrutar del deporte… después de tanto tiempo encerrados y andan con muchas ganas. Todos están en la misma sintonía, eso hace que se lleven muy bien y nos facilita el trabajo”. A lo que el ex jugador del Duendes rosarino explicó: “En Olimpia Lions se van a encontrar con jugadores que les encanta jugar al rugby, a eso sumále que hay algunos de ellos que no están en una cancha hace un año. Están entrenando con todo y de una manera excelente”.

Rápidamente la ovalada cruzó de touch a touch y se instaló en la ciudad de Medellín, dónde el cordobés Rodolfo Ambrosio, el entrenador de los Cafeteros Pro de Colombia dijo: “Obviamente aquí somos conscientes que todo esto es parte de un proceso largo, que va a tener sus errores y sus virtudes, no se van a lograr resultados enseguida, sino que será un proceso que irá creciendo en pocos años. El equipo de trabajo que tengo acá es todo colombiano, para poder crecer incluso en esos roles y poder formar también staff propio”.

¿Pero que se verá del Cafeteros de Ambrosio?: “Estamos trabajando en tener una buena obtención y mejorar la defensa. Con la pandemia tuvimos poco tiempo para prepararnos y hay que enfocarnos en entrenar las cosas básicas. La SLAR es una oportunidad que tiene la región para mejorar la competencia. A Uruguay le va a servir para jugar a gran nivel sin la necesidad de realizar viajes a otra parte del mundo, lo mismo que a Argentina, pero para todos los demás equipos será de singular importancia”, aseguró el DT formado en el Tala cordobés que tiene en su foja personal una exitosa carrera como entrenador de Los Pumitas, coach en Italia y número 1 al frente de la selección brasileña.

“Se nota mucho que los chicos saben que se viene la etapa para disfrutar”

Raúl Pérez

Olimpia

Finalmente, la ovalada volvió a nuestro país y la charla encontró su mojón en la palabra del Head Coach de Jaguares XV, Carlos Ignacio Fernández Lobbe que expresó: “Estoy muy contento de asumir este rol y de tener la posibilidad de seguir en la UAR. Hace ya varias semanas que los jugadores están trabajando y entrenando, así que estoy ansioso por seguir evolucionando junto a los 41 jugadores que están a disposición de la franquicia”. A lo que el ex jugador de Los Pumas (medalla de bronce en Francia 2007) añadió: “Somos unos privilegiados de tener esta pretemporada. Porque para poder jugar cada cuatro días es fundamental lo que estamos haciendo. Cuando entrás en competencia no hay mucho tiempo para las cargas y solo están los detalles partido a partido”, especificó el hombre formado en Liceo Naval pero que tuvo una destacada carrera profesional jugando en Europa.

Por último, habló del torneo y de lo que dará su equipo: “Jaguares XV quiere ser protagonista todo el torneo. Es un equipo con buenos jugadores y si uno trabaja en el día a día, en la parte mental, física y humana se puede mejorar. Si toda esa combinación se da, va a ser un equipo difícil de vencer. Quiero un equipo con personalidad, protagonismo, un juego de muchas fases, dinámico y nos basamos en nuestro emblema que es la defensa. Queremos que los jugadores disfruten entrando a la cancha plasmando lo que queremos”, finalizó Fernández Lobbe.