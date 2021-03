"Me equivoqué y te transferí de más", el nuevo cuento para las ciber estafas

- "Por favor, estoy desesperado, necesito que me devuelvas la diferencia".

Empieza con un ruego, sigue con un agradecimiento y enseguida pasa a una serie de "instrucciones" que llevan derechito camino a la ciber estafa. El cuento de "te transferí dinero de más" es la nueva forma de robar por internet, usando como base de operaciones las plataformas de compra venta o las cuentas que a ese fin abundan en las redes sociales, sobre todo en Facebook.

En las últimas horas se conocieron en La Plata tres nuevos casos. Dos de ellos con el peor final porque las víctimas perdieron todos sus ahorros y quedaron pegadas a un crédito que nunca solicitaron. Un crédito por el que deberán pagar cuotas de hasta $10.000 mensuales hasta el 2027, de no prosperar las gestiones que hicieron en el banco donde tienen la cuenta.

El cuento de "te transferí de más" amenaza a quienes ofrecen a la venta diferentes artículos, incluso autos y motos, en las plataformas de compra venta conocidas y en Facebook. La trampa se arma a partir del llamado de un interesado en lo que se ofrece a la venta.

- "Me interesa ese sillón que vendés", arranca el cuentero o cuentera que en algunos casos hasta se da el lujo de regatear el precio, acaso para hacer más creíble la situación.

Después de ponerse de acuerdo con el vendedor, previo haberlo "stalkeado", como se dice ahora a investigar datos de personas a través de las informaciones que comparten en perfiles de redes sociales, como Facebook, Twitter, LinkedIn o videos en Youtube, el ladrón pide un CBU para transferir el pago del artículo que, dice, decidió comprar.

Lo que sigue es, entre media hora y una hora después, un llamado al vendedor con una puesta en escena sobre "la desesperación" por haberse equivocado y transferido dinero de más al solicitado por la venta del artículo.

Generalmente se apela al truco de haber puesto "un cero de más", una cuestión que, en la práctica, le puede pasar a cualquiera.

"Estoy desesperado, te tenía que haber transferido $2.800 y te transferí $28.000. Por favor necesito el dinero", es el verso más común.

En la seguridad de que el vendedor o vendedora no es delincuente como ellos, los ciber estafadores cuentan con que les van a devolver el dinero de más. Y ahí empieza la segunda etapa del plan.

En algunos casos el vendedor del artículo recibe un llamado de un supuesto banco que le informa sobre "problemas" para recibir su transferencia de devolución. En otros casos el verso es algo más sofisticado pero todos terminan en un mismo lugar: un cajero automático donde la víctima, para "solucionarle el problema" a la personas que dijo haberle transferido dinero de más, es conducida a solicitar una nueva clave de usuario. Y ahí es donde, al decir de una fuente bancaria, "le dan la llave al ladrón".

María Luján Paulos trabaja en el Consejo Escolar de La Plata y por cuestiones personales, de índole familiar, dice que anda emocionalmente con la guardia baja. Quizá por eso fue presa fácil de un tal Nicolás que la llamó interesado en la venta de una mesita ratona que María Luján ofreció a través de la red Facebook.

"Me dijo que me había transferido $200.000 y no los $2.800 que yo pedía. Que por favor se los devolviese porque estaba con problemas personales. Hasta lloró", cuenta María Luján entre la bronca, la indignación y la tristeza. En una serie de audios a los que accedió ELDIA.COM, se nota que el ladrón intenta disimular su acento cordobés, pero más tarde ya no lo oculta.

María Luján accedió inmediatamente a devolver el dinero que, supuestamente, le habían depositado y ahí empezaron una serie de llamados que fueron enturbiando el asunto hasta terminar con uno en el que le decían que la estaba "monitoreando la Policía Federal", para certificar que devolvía el dinero a través del cajero automático. "Terminé dándoles una nueva clave que me pidieron que saque. Me robaron 34.000 pesos que tenía en la cuenta y sacaron un préstamo de $200.000 por el que tengo que pagar cuotas mensuales de $10.500 hasta el año 2027. Me agarraron con la guardia baja, ni siquiera pude chequear si me habían depositado esos $200.000 del principio porque me dijeron que no podía entrar a la cuenta porque se bloqueaba".

El caso de María Luján es calcado del de Lucrecía Almirón, una jubilada platense que decidió vender por internet unos muebles que le quedaron de un negocio que tuvo. La misma forma de operar y de caer.

"Me sacaron un préstamo de $140 mil y me robaron $10.000 que tenía en la cuenta para pagar la tarjeta de crédito", contó Lucrecia.

NO HACER NADA

¿Cómo se pueden evitar estas estafas?, es la pregunta. La respuesta que dan conocedores del tema es sencilla y contundente: "no hay que hacer nada".

Por "no hay que hacer nada" las fuentes entienden que ante el pedido, por más desesperado que sea, de devolución de un dinero supuestamente mal depositado, "no hay que mover un dedo". Esto no significa pretender quedarse con dinero que no corresponde sino darle tiempo al sistema para poder chequear, si efectivamente se recibió ese depósito.

"Es fácil, el que tiene home banking prende la computadora y se fija y si no va a un cajero y píie ver sus últimos movimientos. Generalmente no encontrará el depósito que dicen que le hicieron. Y si lo encuentra, la única forma de devolverlo es mediante el CBU del que lo depositó y ahora lo reclama", se explicó.

De esa forma no se podrá consumar la estafa.

"No hay que hacer nada, por más que del otro lado lloren, griten o pataleen. Si la persona dice que depositó $200.000 esa plata tiene que estar en la cuenta y si no está, es una estafa". Y si por casualidad el depósito fue hecho (generalmente eso ocurre en cantidades de hasta 10.000 pesos de más) la forma de devolverlo es: "pasame tu CBU y te la devuelvo".

"No hay ninguna otra forma de hacer sin correr el riesgo de ser estafado. Y si del otro insisten en que "hay problemas" con la transferencia, tampoco hay que hacer nada y para estar más seguros llamar al banco y contar sobre la situación.