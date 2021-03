Informe Tripero: se perfila un equipo sin cambios para el viernes en Santa Fe

Mariano Messera y Leandro Martini no confirmaron este miércoles el once titular que visitará a Unión el próximo viernes (21:30), pero es casi un hecho que no habrá modificaciones con respecto al once inicial.

Lo que sí dieron a conocer fue la lista de concentrados, en donde están presentes los juveniles Bautista Barros Schelotto, lateral derecho que es sobrino de los Mellizos, y Rodrigo Gallo.

En tanto, en la lista de futbolistas que viajarán mañana a Santa Fe también figuran Emanuel Cecchini (recuperado de COVID-19) y Matías Pérez García (recuperado de una lesión).